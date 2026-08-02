Kaos na jugu Dalmacije: "Ljudi su ludi, čekaju 28 sati. Nemaju vode, wc..."

Velike kolone zabilježene se u nedjelju ujutro na Jadranskoj magistrali prema Karasovićima.

Čitatelj portala Net.hr javlja nam da je blokirano 20 kilometara magistrale, od Župe Dubrovačke pa do granice s Crnom Gorom.

Navodi da ljudi kasne na avion i da ne mogu na posao.

"Ljudi u autima čekaju 28 sati. Nemaju vode, nemaju WC, nemaju gdje obavljati osnovne životne potrebe. Otvorio sam gumu s vodom, stavio svoj WC u kući njima na raspolaganje", navodi čitatelj.

"Jednom riječju kolaps sustava. Regionalni problem koji se najviše odrazio na stanovnike Općine Konavle", dodaje čitatelj i kaže da su ljudi "ludi" zbog ove situacije.

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić aktivirao je Stožer civilne zaštite, javlja Dubrovački dnevnik.

"Na prelazak državne granice na graničnom prijelazu Karasovići čeka se i do deset sati, zbog čega su Konavle praktički paralizirane. Stoga inzistiramo da sve nadležne institucije hitno poduzmu sve raspoložive mjere kako bi se nastala situacija što prije ublažila.

O stanju sam upoznao sve nadležne institucije te sam informiran da su već poduzete određene mjere radi saniranja nastale situacije. U stalnom sam kontaktu s ministrom unutarnjih poslova i županom Dubrovačko-neretvanske županije te zajednički pratimo razvoj događaja i tražimo daljnja rješenja.

U ovom je trenutku najvažnije sačuvati mir, postupati odgovorno i spriječiti da dođe do još veće ugroze sigurnosti ljudi i normalnog života u Konavlima.

Sve Konavljane i Konavoke molim da odgode sva putovanja osobnim automobilima koja nisu nužna, kako bismo izbjegli dodatne prometne zastoje i sve opasnosti koje takva situacija sa sobom nosi.

Vjerujem da nijedno zlo nije samo za zlo te da će ova teška situacija napokon potaknuti nadležne na trajno rješavanje problema prometnih gužvi i dugih čekanja na graničnom prijelazu Karasovići", rekao je načelnik Lasić.

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je da sa se na ulaz u Karasovićima čeka četiri sata, a za izlaz navode da je riječ o višesatnim čekanjima.