KAOS NA IZLAZIMA IZ SPLITA Kolone do Lovrinca, Dubrovačke i Bruna Bušića

Velika gužva i zastoji trenutno stvaraju probleme na izlaznim pravcima iz Splita, posebice u smjeru Kaštela, izvijestili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Kolona vozila u Ulici ZNG-a proteže se sve do Lovrinca, dok se u Ulici Domovinskog rata vozila usporeno kreću sve do Dubrovačke ulice. Velike gužve zabilježene su i u Poljičkoj ulici, sve do Ulice Bruna Bušića, kao i na brojnim prilaznim ulicama.

Policijski službenici nalaze se na terenu te reguliraju promet kako bi se gužve što je moguće više smanjile. Ipak, zbog velikog priljeva vozila, iz policije upozoravaju da će zastoji potrajati još neko vrijeme.

Građane stoga mole da, ukoliko ne moraju, ne koriste navedene prometne pravce te da, ako je moguće, odgode putovanje ili koriste alternativne pravce.

Gužve su dodatno izražene nakon jutrošnjih obilnih oborina koje su zahvatile Split i okolicu i prouzročile probleme na brojnim prometnicama.