Kaos na hrvatskim autocestama: Kolone kilometarske, promet usporile i nesreće

Nedjeljno poslijepodne donijelo je pojačan promet na hrvatskim cestama, osobito na autocesti A1 gdje se na više dionica stvaraju kolone i zastoji. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da su gužve očekivane zbog smjene turističkih gostiju, a dodatne poteškoće uzrokovale su i prometne nesreće.

Najveće zadržavanje bilježi se između čvora Karlovac i naplate Lučko, gdje se u smjeru Zagreba vozi usporeno u kolonama koje se povremeno zaustavljaju. Problemi su nastali i zbog dviju prometnih nesreća između čvorova Donja Zdenčina i naplate Demerje te između Karlovca i Jastrebarskog.

U suprotnom smjeru, prema Dubrovniku, nesreća prije čvora Donja Zdenčina izazvala je kolonu dugu oko tri kilometra. Pojačan promet prisutan je i na dionici između naplate Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera.

Gužve se bilježe i na drugim autocestama. Na A2 Zagreb – Macelj ispred naplate Trakošćan prema Zagrebu stvorila se kolona duga oko kilometar. Na A6 Rijeka – Zagreb promet se uglavnom odvija bez većih poteškoća, no zbog vozila u kvaru u tunelu Sopač prema Rijeci prometuje se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Povremeni zastoji stvaraju se i na Istarskom ipsilonu, ponajviše u zoni radova između čvora Matulji i tunela Učka.

Iz HAK-a upozoravaju da je promet pojačan na većini važnijih prometnica, kao i na prilazima turističkim odredištima, trajektnim lukama i graničnim prijelazima, gdje su moguća dulja čekanja. Vozačima savjetuju oprez, strpljenje te održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.