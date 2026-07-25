KAOS NA CESTAMA Zapalilo se vozilo na A1, zatvoren tunel Sveti Rok: Kolone i do šest kilometara

Subotnja izmjena turista opterećuje hrvatske ceste, a prema izvješću Hrvatskog autokluba u 13.30 sati promet je pojačan na svim važnijim pravcima prema moru i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Vremenski uvjeti za vožnju su povoljni, no zastoji se stvaraju u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, kao i na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje.

Vozilo u plamenu i kvar u Maloj Kapeli

Najviše je problema na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, gdje se ispreplelo nekoliko izvanrednih događaja.

Na 47. kilometru, između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru Dubrovnika, zapalilo se vozilo, pa se promet odvija jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Nešto južnije, u tunelu Mala Kapela prema Dubrovniku, u kvaru je osobno vozilo, zbog čega je i na toj dionici u funkciji samo jedna traka, uz ograničenje od 40 km/h.

Iz sigurnosnih razloga privremeno je prekinut promet i u tunelu Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Pred tunelom se stvorila kolona duga oko tri kilometra, a između čvorova Gornja Ploča i Rovanjska vozi se usporeno, u koloni s povremenim zastojima.

U suprotnom smjeru, prema Zagrebu, između čvora Posedarje i tunela Čelinka kolona je duga oko šest kilometara. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 prema moru vozi se usporeno uz povremene zastoje, dok su pred naplatnim postajama Demerje i Lučko u smjeru Zagreba kolone oko kilometar. Prema moru na tim naplatama nema duljih čekanja.

Kolone prema Krku, Istri i na Bajakovu

Na A2 Zagreb – Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba čeka se u koloni dugoj oko dva kilometra, a na A3 Bregana – Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona teretnih i osobnih vozila duga je oko tri kilometra.

Na A7 Rupa – Rijeka – Šmrika povećana je gustoća prometa između čvorova Rijeka zapad i Orehovica u smjeru Križišća te na izlaznom kraku čvora Učka prema Istri i Opatiji. Između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Krka vozi se u koloni u pokretu, uz povremene zastoje, pa HAK vozačima kojima su odredište Crikvenica i Novi Vinodolski preporučuje izlaz na čvorovima Hreljin i Križišće.

Na Istarskom ipsilonu (A8/A9) kolona na čvoru Matulji u smjeru Rijeke duga je oko dva kilometra, a pred tunelom Učka prema Rijeci oko kilometar.

Gužve na Krčkom mostu i Jadranskoj magistrali

Na Krčkom mostu (DC102) u smjeru otoka kolona se proteže od rotora Šmrika do Omišlja, a kolona se stvorila i u smjeru kopna, s početkom kod Omišlja.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) usporeno se vozi na prilazima turističkim središtima, osobito kod Jadranova, Novog Vinodolskog, Posedarja, Stobreča, Omiša, Makarske i Čibače. Na državnoj cesti DC1 Zagreb – Karlovac – Split usporen je promet na dionici Gračac – Knin, u zoni radova kod Otrića.

Iz HAK-a vozačima savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.