Kaos na cestama za vikend: 727 prekršaja, iz prometa isključeno 157 vozača

Policija je tijekom vikenda na području Policijske uprave provela pojačani nadzor prometa, a rezultat je ukupno 727 sankcioniranih prometnih prekršaja.

Iz prometa je isključeno 157 vozača zbog alkohola i droga. Njih 145 vozilo je pod utjecajem alkohola, dok je 12 vozača odbilo testiranje na prisutnost droge u organizmu.

Najviša izmjerena koncentracija alkohola bila je 2,33 promila, a utvrdili su je policijski službenici Postaje prometne policije Split.

Pet osoba je uhićeno i u žurnom postupku odvedeno na sud, dok je još sedam zadržano u posebnim prostorijama do prestanka djelovanja opojnih sredstava.

Čak 270 prekršaja zbog brzine

Osim vožnje pod utjecajem alkohola i odbijanja testiranja na droge, policija je najviše prekršaja zabilježila zbog prekoračenja dopuštene brzine. Sankcionirano je 270 takvih slučajeva, a najveća utvrđena nepropisna brzina iznosila je 125 kilometara na sat.

Zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa kažnjeno je 27 osoba, dok je devet vozača upravljalo vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Šest osoba koristilo je mobitel tijekom vožnje, a osam vozača zatečeno je za upravljačem neregistriranih i tehnički neispravnih vozila.