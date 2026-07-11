Kaos na cestama prema obali: Nesreća, pješak na A1 i kilometarske kolone

Promet je u subotu prijepodne pojačan na većini cesta prema moru, osobito na autocestestama, izvijestio je Hrvatski autoklub u 11.46 sati. Na pojedinim dionicama vozi se usporeno, u kolonama i uz povremene zastoje, a kolnici su mjestimice mokri i skliski.

Na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik uočen je pješak između čvorova Lučko i Donja Zdenčina, na četvrtom kilometru u smjeru Dubrovnika. Promet se ondje odvija dvjema trakama, uz ograničenje brzine na 80 kilometara na sat.

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Prometna nesreća dogodila se i između čvorova Karlovac i Jastrebarsko, na 24. kilometru u smjeru Zagreba. Vozi se jednom prometnom trakom, također uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba se smjera vozi usporeno, u kolonama u pokretu i uz zastoje. Pojačan je promet i između tunela Sveti Rok i čvora Zadar istok, gdje se u oba smjera povremeno stvaraju kolone.

Pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko jednog kilometra.

Na autocesti A2 Zagreb – Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan, u smjeru Zagreba, kolona je duga oko tri kilometra.

Na autocesti A3 Bregana – Lipovac, na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera čvora Buzin prema moru, kolona je duga oko jednog kilometra. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila proteže se oko tri kilometra.

Pojačan promet bilježi se i na Istarskom ipsilonu. Povremeni zastoji nastaju na mostu Mirna, vijaduktu Limska Draga te između čvora i tunela Učka. Prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je duga oko dva kilometra i dijelom se proteže na Istarski ipsilon.

Na Krčkom mostu kolona u smjeru otoka počinje kod čvora Šmrika, dok se u smjeru kopna proteže od Njivica.

Zastoji su i na državnoj cesti DC1 između Stupnika i Jastrebarskog te u zoni radova između Gračaca i Knina, kod mjesta Otrić.

Na Jadranskoj magistrali promet je pojačan, a povremeni zastoji stvaraju se na prilazima turističkim središtima.