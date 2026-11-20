Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom zahvatilo je u petak, 20. studenoga, nešto iza podneva dijelove Dalmatinske zagore. U vrlo kratkom vremenu na pojedinim dionicama autoceste A1 stvorio se značajan sloj leda, zbog čega su uvjeti za vožnju postali iznimno opasni. Zabilježeno je više prometnih nesreća, a na teren su izašle i ralice.

Prema informacijama koje smo dobili s terena, na potezu od Blata na Cetini prema tunelu Stažina na više je lokacija uočeno sedam do osam oštećenih automobila.

Intenzivna tuča u kratkom je vremenu prekrila kolnik, a nagomilani led stvorio je izrazito sklisku podlogu. Prema informacijama s terena, upravo su takvi uvjeti doveli do niza prometnih nesreća.

HAK upozorava na tri prometne nesreće na A1

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je o čak tri prometne nesreće na autocesti A1 na području Splitsko-dalmatinske županije.

Jedna prometna nesreća dogodila se na 382. kilometru autoceste, između čvorova Split i Bisko, na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se na toj dionici odvija dvjema prometnim trakama, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Druga nesreća zabilježena je između čvorova Šestanovac i Blato na Cetini, na 410. kilometru autoceste u smjeru Zagreba. I ondje je brzina ograničena na 40 kilometara na sat.

Treća prometna nesreća dogodila se između čvorova Bisko i Blato na Cetini, na 407. kilometru autoceste u smjeru Dubrovnika. Promet se odvija uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Tuča stvorila sloj leda, na autocesti angažirane ralice

Nevrijeme je zahvatilo dijelove Dalmatinske zagore nešto iza 12 sati, a obilna tuča na pojedinim je dionicama autoceste u kratkom vremenu stvorila značajan sloj leda.

Zbog opasnih uvjeta na kolniku angažirane su ralice kako bi se uklonio nakupljeni led i omogućilo sigurnije odvijanje prometa.

Prema dojavama s terena, oštećena vozila nalaze se na više lokacija duž autoceste. Točan broj vozila koja su sudjelovala u nesrećama zasad nije službeno potvrđen.

Vozačima upućen apel na oprez

Zasad nema službenih informacija o eventualno ozlijeđenim osobama.

Iz HAK-a upozoravaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Vozačima koji putuju autocestom A1 savjetuje se poseban oprez na dionicama između Splita, Biska, Blata na Cetini i Šestanovca, gdje su zbog prometnih nesreća na snazi ograničenja brzine.