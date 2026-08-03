KAOS NA A1 Kolona duga čak 25 kilometara, promet se prelio i na staru cestu

Pravi prometni kaos vlada u ponedjeljak ujutro na autocesti A1, gdje je nakon prometne nesreće kod Karlovca nastala kolona duga čak 25 kilometara. Vozila se prema Dalmaciji kreću izrazito usporeno, a velike gužve zahvatile su i alternativne prometne pravce. Prometna nesreća dogodila se između odmorišta Draganić i čvora Karlovac, na 34. kilometru autoceste u smjeru Dubrovnika.

Gužve počele još prije svitanja

Problemi na autocesti počeli su već u ranim jutarnjim satima. Prema informacijama koje je Indexu poslala čitateljica, čep kod Draganića počeo se stvarati još oko pet sati ujutro. Promet je izrazito gust od Zagreba prema Karlovcu, a gužva se prelila i na državnu cestu DC1, poznatu kao stara karlovačka cesta, koju brojni vozači koriste kao alternativni pravac prema jugu.

HAK upozorava da je promet pojačan na svim važnijim cestama u smjeru mora, posebice na autocestama, te poziva vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti.

Kolone i na drugim autocestama

Velike gužve zabilježene su i na drugim prometnicama. Na zagrebačkoj obilaznici, prema naplatnim postajama Lučko, kolona iz smjera Buzina duga je oko osam kilometara. Na autocesti A2 kolona na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko jedan kilometar, dok je zastoj zabilježen i ispred čvora Zagreb zapad.

Na autocesti A4 zastoj i kolona protežu se od čvora Popovec prema čvoru Zagreb istok. Usporen promet zabilježen je i na državnoj cesti između Knina i Gračaca, u zoni radova kod Otrića. Vozačima koji tek kreću prema Dalmaciji savjetuje se da prije polaska provjere stanje na cestama te se naoružaju strpljenjem.