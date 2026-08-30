Kaos na A1: Čak 29 vozača koristilo hitni koridor i vozilo u zabranjenom smjeru

Policijska uprava ličko-senjska oglasila se nakon nevjerojatnih i iznimno opasnih scena koje su se u subotu odvijale na autocesti A1 kod Gornje Ploče. Nakon teške prometne nesreće i potpunog zastoja pojedini vozači iskoristili su hitni koridor za polukružno okretanje i vožnju autocestom u suprotnom smjeru.

Policija je sada objavila i koliko ih je zatekla.

Službenici Postaje prometne policije Perušić evidentirali su čak 29 vozača koji su počinili prekršaje povezane s korištenjem hitnog koridora, odnosno kretanjem iz suprotnog ili zabranjenog smjera.

Kod još trojice vozača utvrđeni su drugi prometni prekršaji, među kojima su slalom vožnja, pretjecanje zaustavnom trakom te požurivanje vozača ispred sebe blicanjem i trubljenjem.

Stižu im i nove prijave

Na tome broj sankcioniranih vozača vjerojatno neće stati. Policija je zaprimila brojne prijave građana uz fotografije i videosnimke na temelju kojih će pokušati identificirati i ostale vozače koji su kršili prometne propise.

O scenama na autocesti izvijestio je i HRT.

"U jednom trenutku koridor koji se stvara između vozila za prolazak žurnih službi zaposjeli su osobni automobili. Jednostavno su se okrenuli u suprotnom pravcu i vozili autocestom. A razlog je jer im se nije dalo čekati", izvijestila je televizija.

U nesreći četvero ozlijeđenih

Kaos na autocesti uslijedio je nakon prometne nesreće koja se dogodila oko 15:30 sati kod Gornje Ploče u smjeru sjevera.

Prema policijskom izvješću, 64-godišnji vozač teretnog vozila bjelovarskih registracija prešao je u zaustavnu traku i udario u zaustavljeno ophodarsko teretno vozilo zagrebačkih registracija, a potom i u automobil slovačkih registracija.

Teretno vozilo nakon sudara se prevrnulo i prepriječilo obje prometne trake. Na dijelove vozila koji su ostali na kolniku potom je naletio automobil riječkih registracija.

U nesreći su ozlijeđene četiri osobe. Jedna je zbog težine ozljeda zadržana na liječenju u KBC-u Rijeka, dok su tri osobe zadržane u Općoj bolnici Gospić.

"Hitni koridor nije prečac"

Policija je posebno oštro osudila vozače koji su hitni koridor koristili kako bi izbjegli čekanje u koloni.

"Posebno zabrinjava činjenica da su pojedini vozači hitni koridor koristili za prolazak i kretanje u suprotnom smjeru, čime su izravno ugrozili sigurnost drugih sudionika u prometu, ali i otežali i onemogućili prolazak vozilima hitnih službi", upozorili su.

"Hitni koridor nije prečac. Nije privilegija. To je prolaz za spašavanje života", poručila je PU ličko-senjska.

Za vožnju u suprotnom smjeru na autocesti propisana je novčana kazna od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, uz šest negativnih prekršajnih bodova i mogućnost zabrane upravljanja vozilom do 12 mjeseci.