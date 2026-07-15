Kanjon Čikole pod opsadom spašavatelja: Dronovi i užad u potrazi za nestalim muškarcem

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) Stanice Šibenik uspješno su u utorak navečer spasili muškarca koji je pronađen u nepristupačnom dijelu kanjona rijeke Čikole ispod kule u Drnišu.

Poziv za pomoć stigao je u 18:40 sati putem Županijskog centra 112, nakon dojave o nestaloj osobi za koju se sumnjalo da se nalazi na području kanjona Čikole.

Na teren je u najkraćem roku izašlo 15 spašavatelja HGSS-a s dvije bespilotne letjelice, kojima se pridružilo i pet vatrogasaca DVD-a Drniš. Zbog iznimno zahtjevnog i nepristupačnog terena potraga je organizirana iz više smjerova.

Dok su dronovi pretraživali područje iz zraka, dio spašavatelja užadima se spuštao niz strme litice kanjona, a drugi su pretraživali presušeno korito rijeke.

Preokret je uslijedio u sumrak kada je operater bespilotne letjelice uočio muškarca u strmom usjeku podno kule.

Spašavatelji su se s nosilima i opremom za pružanje prve pomoći spustili do unesrećenog, imobilizirali ga i pripremili za izvlačenje. Istodobno je druga ekipa iznad kanjona postavila sidrišta i sustav za podizanje.

Zajedničkim angažmanom svih sudionika akcije muškarac je uspješno izvučen na plato, gdje je predan timu Hitne medicinske pomoći na daljnju obradu.

Zahtjevna akcija spašavanja završena je oko 22:30 sati.