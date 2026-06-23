Kandidatkinja za Ustavni sud: "Za dom spremni je fašistički pozdrav, ne može se rehabilitirati"

Saborski Odbor za Ustav u utorak je nastavio saslušanja kandidata za tri upražnjena mjesta na Ustavnom sudu, a raspravu je obilježila polemika o pozdravu "Za dom spremni" i simbolici zvijezde petokrake.

Kandidatkinja Ana Horvat Vuković poručila je kako smatra da je pozdrav "Za dom spremni" neprihvatljiv te protivan ustavnoj zabrani govora mržnje.

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– Riječ je o službenom pozdravu jedne kvislinške i fašističke tvorevine. Istodobno, svjesni smo doprinosa pripadnika HOS-a u Domovinskom ratu, no njihovo se herojstvo ne može odavati rehabilitacijom pozdrava koji je fašistički – rekla je odgovarajući na pitanja zastupnika.

Dodala je kako ne vidi razliku između pozdrava "Za dom spremni" i nacističkog pozdrava "Sieg Heil", što je izazvalo reakcije dijela članova Odbora iz redova HDZ-a.

U raspravu su se uključili zastupnici Nikola Mažar i Ante Sanader, koji su je upitali o simbolici zvijezde petokrake i njezinoj ulozi tijekom Domovinskog rata.

– JNA tenkovi su jedno, a petokraka drugo. Razumijem da je za mnoge petokraka simbol stradanja u Domovinskom ratu i poratnih zločina, no podrijetlo tih simbola nije isto. "Za dom spremni" nastao je kao službeni pozdrav fašističkog i genocidnog režima i ne može se rehabilitirati. S druge strane, petokraka ima različita značenja ovisno o povijesnom kontekstu. Kada je na tenkovima JNA i pod njom se čine zločini, riječ je o neprijateljskom simbolu, no kada predstavlja radnički pokret ili antifašistički otpor, riječ je o nečem drugom – kazala je Horvat Vuković.