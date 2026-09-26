Kandidat HDZ-a i DP-a na Kmanu tijekom izborne šutnje objavio poziv da se zaokruži njegova lista

Dok u Splitu traje izborna šutnja uoči nedjeljnih kotarskih izbora, kandidat koalicijske liste HDZ-a i Domovinskog pokreta za Gradski kotar Kman Robert Matijaca na svom je WhatsApp statusu objavio promidžbeni vizual na kojem se birače izravno poziva da zaokruže listu broj 2. Takav sadržaj otvara pitanje mogućeg kršenja izborne šutnje. Kotarski izbori u Splitu održavaju se u nedjelju, 27. rujna, a izborna šutnja počela je u subotu u ponoć i traje do zatvaranja birališta u nedjelju u 19 sati. Na WhatsApp statusu koji je danas objavio Robert Matijaca, kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i Domovinskog pokreta (DP) za Gradski kotar Kman, nalazi se izborni plakat te vrlo jasna poruka: "Tvoj glas za tvoj kvart" i "Zaokruži listu br. 2".

Na samom vizualu navedena su imena svih kandidata, među kojima je Matijaca drugi na listi, kao i datum izbora, vrijeme glasovanja te biračko mjesto. Prema objavljenom popisu HDZ-a Split, listu za Kman predvodi Milena Jurić, dok je Robert Matijaca drugi kandidat. Slijede Tomislav Babić, Karmen Tuškan, Mia Babić, Marica Vidović i Velimir Rogulj.

Što znači izborna šutnja?

Pravila izborne šutnje postoje kako bi birači neposredno prije glasovanja i na sam dan izbora bili pošteđeni dodatne izborne promidžbe i izravnog nagovaranja. Državno izborno povjerenstvo za lokalne izbore navodi kako izborna šutnja počinje 24 sata prije održavanja izbora i završava na dan izbora u 19 sati. Za vrijeme nje zabranjeno je javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, kao i objavljivanje procjena i prethodnih neslužbenih rezultata te izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe. Posebno je zanimljivo što je DIP u svojim ranijim službenim uputama o izbornoj šutnji izričito naveo i digitalne platforme. Među sadržajima od kojih se tijekom šutnje treba suzdržati navode se nove promidžbene objave, fotografije, videouratci i komentari na društvenim mrežama i drugim platformama, uključujući sadržaj objavljen na privatnim profilima. DIP među primjerima navodi Facebook, Instagram, YouTube, X i TikTok te govori i o "ostalim" platformama

WhatsApp status nije privatna poruka jednoj osobi

U ovom slučaju nije riječ o privatnoj poruci poslanoj jednom sugovorniku, već o WhatsApp statusu koji je dostupan krugu kontakata osobe koja ga objavljuje. Još važnije, sadržaj objave nije neutralna informacija o tome kada i gdje se održavaju izbori. Na plakatu se uz logotipe HDZ-a i Domovinskog pokreta nalazi izričit poziv "Zaokruži listu br. 2", što sadržajno predstavlja pozivanje birača da podrže konkretnu kandidacijsku listu. Upravo nagovaranje birača da glasuju za određenu listu DIP navodi među radnjama koje su tijekom izborne šutnje zabranjene. Zbog toga ovakva objava najmanje otvara ozbiljno pitanje mogućeg kršenja izborne šutnje.

Što se sve smatra kršenjem izborne šutnje?

Prema pravilima koja DIP primjenjuje na lokalne izbore, tijekom izborne šutnje nije dopušteno javno predstavljati programe ili kandidate niti birače pozivati da glasuju za konkretnu listu ili kandidata. U službenim uputama DIP je kao problematične naveo i postavljanje novih promidžbenih plakata i letaka, telefonske pozive, SMS-ove i elektroničku poštu biračima te postavljanje novih promidžbenih statusa, fotografija, videozapisa i komentara na društvenim platformama.

Drugim riječima, izborna šutnja ne odnosi se samo na televizijske spotove ili objave političkih stranaka na njihovim službenim stranicama. Svrha pravila je zaustaviti aktivnu izbornu promidžbu u posljednja 24 sata prije izbora i tijekom samog izbornog dana. Za splitske kotarske izbore u nedjelju biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati, nakon čega izborna šutnja završava.