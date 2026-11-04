Kanalizacija će se do tri tjedna izlijevati u splitsku luku! Direktor Vodovoda objasnio što se događa: "Molimo građane za strpljenje"

U splitskoj Gradskoj luci od danas se očekuje privremeno ispuštanje kanalizacijskih otpadnih voda, koje bi moglo trajati od dva do najviše tri tjedna. Razlog su radovi na sanaciji i modernizaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Katalinića brigu, vrijedni 2,9 milijuna eura. Iz Vodovoda i kanalizacije Split naglašavaju kako je riječ o planiranom i kontroliranom zahvatu, a ne o incidentu.

Na Katalinića brigu u Splitu danas, 4. studenoga, započeli su radovi na obnovi uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je u funkciji već tri desetljeća. Riječ je o dijelu velikog infrastrukturnog projekta aglomeracije Split-Solin, ukupno vrijednog oko 321,3 milijuna eura.

Radovi obuhvaćaju sanaciju građevinskog dijela postrojenja te zamjenu dotrajale strojarske i elektrotehničke opreme. Zbog njihove složenosti postojeći uređaj i crpnu stanicu potrebno je privremeno isključiti iz rada, što će dovesti do ispuštanja otpadnih voda u splitsku trajektnu luku.

O svemu je na današnjoj konferenciji za medije govorio direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić.

"Kanalizacijski sadržaj ići će u splitsku luku"

„Nalazimo se ovdje kod uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Katalinića brig, koji već 30 godina radi. Međutim, u sklopu velikog aglomeracijskog projekta upravo su u tijeku radovi sanacije i modernizacije ovog uređaja”, objasnio je Perić.

Naglasio je kako sada slijedi tehnički najzahtjevniji dio zahvata.

„Danas smo ovdje da bismo najavili jednu veoma zahtjevnu fazu, a to je kompletna sanacija, zahvati na građevinskom dijelu te zamjena strojarske i elektroopreme. U tom periodu slijedi zaustavljanje dotoka kanalizacijskog sadržaja”, kazao je.

Potom je najavio ono što će posebno zanimati građane Splita.

„U naredna dva do tri tjedna, kako je planirano projektom, kanalizacijski sadržaj će, kao davno prije instaliranja ovog uređaja, kroz dva do najviše tri tjedna ići u trajektnu, odnosno splitsku luku.”

Prema njegovim riječima, već tijekom današnjeg dana moguće je očekivati prve količine otpadnih voda u luci.

Ekološki nadzor provodit će Cian

Iz Vodovoda i kanalizacije ističu kako će se tijekom radova provoditi kontinuirani ekološki nadzor.

Za monitoring je angažirana splitska tvrtka Cian, koja će pratiti stanje mora i prema potrebi intervenirati.

„Angažirali smo tvrtku koja će raditi konstantni monitoring. Ukoliko bude potrebe za skupljanjem površinskog dijela koji može izići u Gradsku luku, svakodnevno će se prikupljati i sanirati”, rekao je Perić.

Prema službenim informacijama, po potrebi će biti angažirane i ekološke brodice za čišćenje morske površine.

Direktor pritom naglašava kako se ne radi o izvanrednoj situaciji.

„Bitno je da javnost upoznamo da se, sukladno vodopravnoj dozvoli, ne radi o nikakvom incidentnom preljevu. On će poslužiti za kontrolirano ispuštanje dok traju zahtjevni radovi koje je nemoguće izvesti dok je dotok kanalizacijskog sadržaja na uređaju.”

Radit će se i vikendom, odabran period izvan turističke sezone

U Vodovodu i kanalizaciji ističu kako su radovi namjerno planirani za studeni, odnosno razdoblje izvan turističke sezone i sezone kupanja.

„Odabrali smo najpovoljniji dio godine što se tiče turističke sezone i kupanja. Ovaj najzahtjevniji dio radova nastojat će se odraditi u što kraćem roku. Radit će se i vikendom, radit će se pojačano”, najavio je Perić.

Ipak, upozorio je da dinamika ovisi o složenosti sanacije, stanju dotrajale opreme i vremenskim prilikama.

„Jednostavno molimo građane za strpljenje. To je dio ovog vrlo vrijednog projekta koji će u konačnici donijeti veliki benefit”, poručio je.

Što će se događati nakon tri tjedna?

Nakon uspostave privremenog sustava, otpadne vode ponovno će se usmjeravati prema postojećem podmorskom ispustu Katalinića brig, dugom 1.300 metara, kojim se ispuštaju u Brački kanal.

Takav režim odvodnje nastavit će se do završetka izgradnje novog centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Stupama, što se prema direktorovim riječima očekuje u razdoblju od približno dvije godine.

U međuvremenu će se postojeći uređaj na Katalinića brigu rekonstruirati i prilagoditi budućoj funkciji.

„U konačnici, ovaj uređaj za pročišćavanje otpadnih voda služit će samo za prepumpavanje prema centralnom uređaju na Stupama”, objasnio je Perić.

Projekt vrijedan više od 321 milijun eura

Obnova Katalinića briga dio je projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin, jednog od najvećih infrastrukturnih zahvata u području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 321,3 milijuna eura, a samo radovi na sanaciji i modernizaciji postrojenja Katalinića brig vrijedni su 2,9 milijuna eura.

Novi centralni uređaj na Stupama omogućit će biološko pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja, za razliku od postojećeg sustava na Katalinića brigu, gdje se provodi mehaničko pročišćavanje.

Time bi se trebalo značajno smanjiti opterećenje morskog okoliša i unaprijediti sustav odvodnje na širem splitskom području.

Do tada, građani će tijekom iduća dva do tri tjedna morati računati na privremeno ispuštanje otpadnih voda u Gradsku luku.

Iz Vodovoda i kanalizacije poručuju kako će radove nastojati završiti što prije, uz stalni nadzor stanja mora.