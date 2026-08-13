Kanaderi gase požar koji je izbio blizu trafostanice na našem otoku, vatrogasci će dežurati cijelu noć

Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović kazao je za Dubrovački dnevnik kako su na požarište preusmjerena i dva kanadera, koji su prethodno sudjelovali u gašenju požara na Braču.

„Kanaderi su upravo dovršili posao na Braču i preusmjereni su na Šipan. Gase požar i mislim da će biti dobro, no treba biti oprezan jer je teren nepristupačan“, kazao je Simović.

Na terenu je trenutačno 27 vatrogasaca, pripadnika JVP Dubrovački vatrogasci i DVD Šipan, dva broda - Orlando i brod Županijske Vatrogasne zajednice koji daju sve od sebe da spriječe eventualno širenje vatre.

Dodatni oprez potreban je zbog najave bure, zbog čega će vatrogasci dežurati cijelu noć.

„Trebamo biti oprezni jer najavljuju buru. Dva broda su tu, a cijevima ćemo okružiti požarište. Dežurat ćemo cijelu noć“, kazao je Simović.