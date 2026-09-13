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Kanader koji gasi požar na Braču najpraćeniji let na svijetu

Pogledajte koliko ljudi prati ovaj let

Kanader koji sudjeluje u gašenju novog požara na području iznad Bola danas je privukao veliku pozornost korisnika Flightradar24.

Prema podacima sa stranice, let kanadera HR855 u jednom je trenutku bio najpraćeniji let na svijetu. Pratilo ga je čak 1.479 korisnika, što pokazuje koliku je pozornost izazvala akcija gašenja požara na Braču.

flightradar

Na karti se jasno vidi i njegova ruta – kanader je više puta prelazio iznad mora, zahvaćao vodu, a potom se vraćao prema području požara.

bol pozar 2
GALERIJA
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Požar je izbio oko 14.30 sati na području iznad Bola, nekoliko kilometara od velikog požarišta na zapadnom dijelu otoka, s kojim se vatrogasci već danima bore.

IZBIO JE NOVI POŽAR NA BRAČU Gori iznad Bola, u akciji i kanader!

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