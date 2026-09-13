Kanader koji gasi požar na Braču najpraćeniji let na svijetu

Kanader koji sudjeluje u gašenju novog požara na području iznad Bola danas je privukao veliku pozornost korisnika Flightradar24.

Prema podacima sa stranice, let kanadera HR855 u jednom je trenutku bio najpraćeniji let na svijetu. Pratilo ga je čak 1.479 korisnika, što pokazuje koliku je pozornost izazvala akcija gašenja požara na Braču.

Na karti se jasno vidi i njegova ruta – kanader je više puta prelazio iznad mora, zahvaćao vodu, a potom se vraćao prema području požara.

Požar je izbio oko 14.30 sati na području iznad Bola, nekoliko kilometara od velikog požarišta na zapadnom dijelu otoka, s kojim se vatrogasci već danima bore.