Kampus pretijesan za studentsku dobrodošlicu, za 600 mjesta prijavilo se više od 1.200 studenata

Nakon prvih tjedana predavanja i privikavanja na novi raspored, studenti splitskog Sveučilišta okupili su se u restoranu Kampus na druženju koje su im priredili Studentski centar Split i Studentski zbor Sveučilišta u Splitu. Interes je bio dvostruko veći od raspoloživih kapaciteta. Za 600 mjesta, raspoređenih u dvije večeri po 300 studenata, stiglo je više od 1.200 prijava pa su mjesto za stolom osigurali oni najbrži. Time je zaključen jesenski program dobrodošlice, koji je sredinom listopada započeo koncertima Andree Šušnjare i Ivana Zaka na Kampusu.

Na Sveučilištu u Splitu studira oko 18.000 studenata, a više od 3.500 ove je akademske godine upisalo prvu godinu. Mnogi su brucoši na studij stigli iz drugih gradova, s otoka ili iz inozemstva, pa im početak akademske godine donosi i privikavanje na život u novom gradu. Prvi tjedni često prolaze između predavanja, menze i doma, a krug poznanstava ostaje unutar jedne grupe ili hodnika.

"Kad sam došla studirati u Split, nisam poznavala mnogo studenata. Na predavanjima se upoznaš s ljudima iz svoje grupe, ali dalje od toga teško. Ovdje sam za stolom sjedila s ekipom s tri različita fakulteta i s nekima smo se već dogovorili za kavu idući tjedan. Prvi put sam imala osjećaj da Split nije samo grad u kojem studiram", kaže Laura Bojić, studentica druge godine prijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Splitu, koja je na studij došla s otoka Raba.

Iako je zamišljena ponajprije kao dobrodošlica brucošima, večer je okupila i studente završnih godina, cimere iz domova i kolege s različitih fakulteta. Upravo je u tome smisao ovakvih okupljanja, jer kada se studenti nađu za istim stolom, prestaju biti stranci i postaju dio iste zajednice.

"Kvalitetan smještaj i prehrana temelj su studentskog standarda, a naš je posao i stvarati prilike da se studenti upoznaju i pronađu svoje društvo, posebno oni koji su tek stigli u Split i ovdje još nikoga ne poznaju. Želimo da im Split tijekom studija postane grad u kojem se osjećaju kao kod kuće", istaknuo je ravnatelj Studentskog centra Split Ivan Žižić.

Za studente je pripremljena bogata gastronomska ponuda s naglaskom na dalmatinsku kuhinju, a namirnice za obje večeri donirao je Tommy. Druženje se nastavilo uz glazbeni program i ples, a uspomene s početka akademske godine studenti su zabilježili u kutku za fotografiranje i video boothu.

Kako je izgledala studentska dobrodošlica na splitskom Kampusu, pogledajte u fotogaleriji: