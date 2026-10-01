Kamo zapravo odlazi masnoća kada mršavimo?

Kada se tjelesna težina smanjuje i masne naslage nestaju, mnogi se pitaju kamo ta masa zapravo odlazi.

Dvoje znanstvenika sa Sveučilišta u Birminghamu objasnilo je u članku za The Conversation da je gubitak masnoće povezan s procesom koji započinje kada tijelu treba više energije nego što je dobiva iz hrane, zbog čega poseže za vlastitim masnim zalihama.

Masnoće unesene hranom u probavnom se sustavu razgrađuju na masne kiseline. Dio tih kiselina tijelo koristi za osnovne funkcije poput izgradnje stanica, regulacije hormona i zaštite organa, dok se višak pretvara u trigliceride koji se pohranjuju u masnim stanicama. Masno tkivo se uglavnom skladišti na dva načina: kao potkožno masno tkivo neposredno ispod kože te kao visceralna masnoća smještena dublje oko organa.

Kada nastupi kalorijski deficit, hormonalni i živčani signali potiču razgradnju pohranjene masti u procesu poznatom kao lipoliza.

Masnoća se pretvara u energiju i izbacuje disanjem

Nakon razgradnje triglicerida, masne kiseline putuju u mitohondrije unutar stanica, gdje prolaze kroz proces betaoksidacije. Tijekom tog procesa masne kiseline se razgrađuju na spojeve koje tijelo koristi za proizvodnju energije, a konačni nusproizvodi metabolizma su ugljikov dioksid i voda.

Najveće iznenađenje leži u načinu na koji ti nusproizvodi napuštaju tijelo. Većina izgubljene masnoće ne izlazi putem znoja, nego kroz pluća dok dišemo, piše Euronews, prenosi Dnevnik.hr.

Prema procjenama znanstvenika, oko 84 posto izgubljene masti pretvara se u ugljikov dioksid i izbacuje izdisajem, dok se preostalih 16 posto pretvara u vodu koja se izlučuje kroz znoj i druge tjelesne tekućine. Istraživači napominju da su ovi postoci okvirne procjene jer je vrlo teško precizno izmjeriti sve metaboličke produkte tijela tijekom procesa mršavljenja.

Ubrzano disanje ne donosi mršavljenje

Povećana tjelesna aktivnost ili smanjen unos kalorija povećavaju potrebu organizma za energijom. Ako hrana ne pokriva te potrebe, tijelo počinje trošiti masne zalihe.

Ipak, znanstvenici naglašavaju da samo ubrzano disanje ne uzrokuje gubitak masnoće. Izdisanje je tek put kojim produkti sagorijevanja masti izlaze iz tijela, a ne okidač samog procesa. Ključni čimbenik za aktivaciju zaliha energije i dalje ostaje održavanje kalorijskog deficita kroz pravilnu prehranu i fizičku aktivnost.