Kamo plovi ovaj brod, ili što će se događati u Splitu nakon ovih izbora

‘Mi nećemo u koaliciju s HDZ-om, ali ni s Centrom.' - to je poruka iz koalicije SDP-Direkt-Možemo, poruka jasno izrečena i prije, ali i nakon što je ekipa Matijević-Prkić-Biškić na izborima za splitsko Gradsko vijeće osvojila četiri mandata.

'Mi ne surađujemo s HDZ-om i Kerumom', i to je još jedna izjava iz stranke Centar koja je odzvanjala eterom nedugo nakon što su se znali rezultati ovih lokalnih izbora.

Obje rezolutne konstatacije, kad se stave u korelaciju s matematičkim rezultatima izbora u Splitu, dovode do jasnih zaključaka.

Prvi, da koalicija SDP, Direkt i Možemo u bilo kakvoj varijanti neće biti dio vlasti, oni će isključivo u oporbu. Neće ni s HDZ-om ni s Puljkom, dvije najbrojnije stranke s deset, odnosno 11 gradskih vijećnika.

Što je zapravo i očekivano. Šurovanje s desnom stranom političkog spektra nije u opisu posla niti jedne stranke iz ove koalicije, a imajući u vidu 'prekomjerno granatiranje' koje je njihov glavni čovjek Matijević trpio od Bojana Ivoševića i ostalih iz Centra, sasvim je logično da ne žele pljunuti sebi u lice i surađivati s Centrom. Iako sam Matijević nije od izjava, kao ni ostali, u kuloarima je ta varijanta da lijeva koalicija s četiri mandata u Gradskom vijeću uđe u koaliciju s Puljkovom ekipom potpuno isključena.

Taj prvi zaključak je nužan i dovoljan uvjet za idući, još zanimljiviji zaključak: Centar neće imati većinu u Gradskom vijeću!

Jer, ako Matijević i ekipa ostanu dosljedni izjavama kako je suradnja s Puljkom nemoguća, što su ne jednom kazali, i kako su se uvjerili proteklih godina, onda Centar nema drugi koalicijski potencijal: s HDZ-om i HGS-om (Kerum je četiri mandata u gradskom parlamentu ocijenio vrlo dobrim uspjehom) sami ne žele 'trgovati' (dali su im nadimak trgovačka koalicija), tako da im preostaje jedino još MOST koji je dohvatio dva vijećnika. Nedovoljno!

Ta dva vijećnika, mladi Mostovac Franko Kelam i HSP-ov Marijo Popović, u ovakvom razvoju situacije, ali i inače, baš zgodno dođu desnoj koaliciji na čelu s HDZ-om u formiranju većine.

Neće puno ovu matematiku – ako naravno svi ostanu pri izrečenome, jer ipak je u pitanju politika, a svjedoci smo recimo kako je naglo baražna vatra iz Centra prema Matijeviću posustala – poremetiti niti drugi krug izbora za gradonačelnika.

Ako Tomislav Šuta postane gradonačelnik, onda je sve jasno, HDZ ima gradonačelnika i većinu u Gradskom vijeću. To će vjerojatno skupo platiti, Kerum još od Oparine ere preferira u svojoj ingerenciji imati Parkove i nasade, Park šumu Marjan, Javnu ustanovu športski objekti, novoformirani Žnjan d.o.o., a vjerojatno bi se dalo ‘štagod’ napravit po pitanju intendanta HNK… Pikiraju iz HGS-a i na Županijsku lučku upravu, ali to je ‘podjela plijena’ na drugom nivou.

No, ako Puljak zadrži prednost koja nije prevelika (mnogi sugeriraju kako je upravo inzistiranje Centra na obračunu s konkurencijom na ljevici koštalo Puljka boljeg rezultata, više glasova ljudi koji su navikli na njegovo beskompromisno ‘ili Hrvatska ili HDZ’, koje je u ovim izborima izostalo), onda su Split i svi mi u njemu u problemu druge vrste. Gradonačelnik Puljak će gurati svoje projekte, svoje vizije kao gradonačelnik, a na vijeću će sve to prolaziti ili neće, ovisno o volji HDZ-ove većine. I tako može trajati situacija sve četiri godine, kažu nam dobro informirani, evo pogledajte kako je to bilo u Zadru u protekle četiri godine s Eniom Meštrovićem i HDZ-om.

Naravno, postoji i mogućnost da se Gradsko vijeće ne konstituira niti nakon tri pokušaja, da ne bude izabran predsjednik GV-a, a onda su na redu ponovljeni izbori...