Kamion zapeo u garaži trgovačkog centra, evo kako je to izgledalo kad su stigli vatrogasci

Rano jutros u jednom splitskom trgovačkom centru došlo je do nezgode prilikom ulaska kamiona u garažni prostor. Prema prvim informacijama, kamion je zapeo za krov garaže, a neslužbeno se navodi da se radi o vozilu splitske Čistoće.

Na teren su odmah izašla dva vatrogasna vozila Javne vatrogasne postrojbe Split s ukupno četiri vatrogasca. Trenutno provode akciju izvlačenja kamiona i osiguravanja prostora kako bi se spriječila daljnja šteta.

Uzrok nezgode još uvijek nije poznat, a detaljnije informacije bit će dostupne po završetku intervencije.

Nova fotografija pokazuje kako je izgledalo dok vatrogasci nisu maknuli kamion.