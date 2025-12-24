Close Menu

Kamion zapeo u garaži trgovačkog centra, evo kako je to izgledalo kad su stigli vatrogasci

Zanimljiv prizor

Rano jutros u jednom splitskom trgovačkom centru došlo je do nezgode prilikom ulaska kamiona u garažni prostor. Prema prvim informacijama, kamion je zapeo za krov garaže, a neslužbeno se navodi da se radi o vozilu splitske Čistoće.

Na teren su odmah izašla dva vatrogasna vozila Javne vatrogasne postrojbe Split s ukupno četiri vatrogasca. Trenutno provode akciju izvlačenja kamiona i osiguravanja prostora kako bi se spriječila daljnja šteta.

Vatrogasci u splitskom trgovačkom centru, doznajemo što se dogodilo

Uzrok nezgode još uvijek nije poznat, a detaljnije informacije bit će dostupne po završetku intervencije.

Nova fotografija pokazuje kako je izgledalo dok vatrogasci nisu maknuli kamion.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
14
Nice
2
What?
9
Laž
1
Sad
0
Mad
1