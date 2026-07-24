Kamion otklizao u more na Zlatnim stijenama! Vozač u zadnji tren iskočio iz kabine

Nevjerojatna nesreća u kojoj nema stradalih dogodila se u petak oko 11:15 sati na Zlatnim stijenama u Puli. Kamion Herculanee otklizao je u more, a vozač se u posljednji tren spasio iskočivši iz kabine, javlja Istarski.hr.

Potvrdili to pulski vatrogasci i Policijska uprava istarska. Na lice mjesta izašli su brojni vatrogasci, policija, ali i ronioci.

Kako doznaju novinari Istarskog na licu mjesta, prava je sreća da nitko nije stradao. Osim vozača, spasio se i jedan kupač, koji je rekao da se bacio da ga ne bi pokupio kamion. Jedan drugi kupač priča da su se on i dijete sunčali kad je kamion preletio preko njih.