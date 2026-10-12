Kamere snimile uznemirujuće prizore u zagrebačkoj školi: Učitelj dirao djevojčicu i izgovorio šokantnu rečenicu

Umirovljeni zagrebački profesor (65) osuđen je na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci s dvogodišnjim rokom kušnje zbog spolnog uznemiravanja 14-godišnje djevojčice, a s kaznom Općinskog suda se složio.

Presuda se odnosi na razdoblje od lanjskog proljeća do jeseni kada je još uvijek radio kao profesor u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, prenosi Jutarnji list. Prema navodima tužiteljstva, više mjeseci je na hodnicima prilazio učenici kojoj je predavao u nižim razredima.

Rukom joj je dodirivao leđa, davao joj komplimente i raspitivao se ima li dečka. Pritom je izrazio žaljenje što nije mlađi.

Snimile ga kamere

Zabrinjavajuće ponašanje na videonadzoru škole uočile su učiteljice. Vidjele su kako je dodirivao djevojčicu i šapćući joj govorio da bi bilo dobro da nađu neko tajno mjesto kao što je podrum.

Brzo je alarmirana ravnateljica, pa policija i nadležne službe. Učitelj se u međuvremenu umirovio i u mirovini je dočekao sudsku odluku.