Kamere pratile Hrgovića do svlačionice: "Kume, spasit ću te svih dugova"

Filip Hrgović (21-1) novi je IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 Areni pobijedio je domaćeg boksača Mosesa Itaumu (14-1) tehničkim nokautom u devetoj rundi.

Hrgović je do najvećeg uspjeha profesionalne karijere stigao nakon velikog preokreta. Preživio je rani nokdaun i razdoblja Itaumine dominacije, a onda u devetoj rundi krenuo na sve ili ništa.

Snažnim serijama udaraca sabio je Britanca uz konopce i nastavio napadati sve dok Itaumin kut nije ubacio ručnik u ring. Sudac Foster prekinuo je borbu, a Hrgović je postao novi IBF-ov svjetski prvak.

Kamere ga pratile do svlačionice

Slavlje se nakon ceremonije u ringu i konferencije za medije nastavilo iza kulisa. Kamere su novog svjetskog prvaka pratile sve do svlačionice, gdje su ga dočekali članovi njegova tima.

Hrgović je s pojasom svjetskog prvaka u rukama redom pozdravljao i grlio ljude koji su s njim prošli pripreme za najveću borbu njegove karijere.

"Ne mogu vjerovati... Čovječe, ne mogu vjerovati, koji si ti kralj!", govori mu jedan od suradnika dok ga grli.

Uslijedio je još jedan zagrljaj, a Hrgović je prijatelju dao veliko obećanje.

"Kume, spasit ću te svih dugova", rekao mu je Hrgović. Hrvatski boksač za borbu u kojoj je osvojio naslov svjetskog prvaka zaradio je oko 820 tisuća eura.

The feeling of becoming a WORLD CHAMPION 🏆#MosesHrgovic 🤳 pic.twitter.com/I5nySF6h5U — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 30, 2026