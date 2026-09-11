Kamera iz Kaštela zabilježila olujni oblak koji je Splitu donio poplave, pogledajte dramatičan timelapse

Jako grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je u petak prijepodne dijelove srednjeg Jadrana, a najjače je bilo upravo nad Splitom. Između 9 i 10 sati olujna linija protezala se od mora preko Splita i Mosora prema Dugopolju i triljskom kraju. U dijelovima grada u samo sat vremena palo je više kiše nego što prosječno padne tijekom cijelog rujna. Meteo postaja Prirodoslovne škole do 10 sati izmjerila je čak 77 litara kiše po četvornom metru, dok rujanski prosjek za postaju Split Marjan iznosi 71 litru.

Obilna kiša zahvatila je cijeli grad, uz nešto manje količine na krajnjem istoku i zapadu Splita. Temperatura se na širem splitskom području spustila na 19 do 21 °C, što je osam do devet stupnjeva manje nego dan ranije u isto vrijeme. Nevrijeme je izazvalo brojne probleme u prometu i intervencije vatrogasaca, a iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra potvrdili su da je više akcija još u tijeku.

Oko 10:45 kiša je na širem području Splita prestala, dok se glavnina olujnog oblaka pomaknula istočnije uz postupno slabljenje. Grmljavinski pljuskovi potom su zahvatili područje od zaleđa Omiša preko Ciste i Tijarice prema Buškom jezeru u BiH.

Objavljujemo i atraktivnu timelapse snimku s kamere u Kaštel Sućurcu na kojoj se sjajno vidi dolazak snažnog nevremena nad Split. U nekoliko trenutaka može se pratiti kako se tamna olujna masa približava gradu i potom zahvaća splitsko područje.

