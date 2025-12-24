Kamen oživljava duh starih božićnih dana: Kolendravanje, pučki napjevi i blagdansko zajedništvo ponovno ispunjavaju ulice župe

U duhu blagdana, pjesme i zajedništva, Kamen ovih dana vraća jedan gotovo zaboravljeni, ali duboko ukorijenjeni običaj – kolendravanje. Stari napjevi koji su se nekoć prenosili s koljena na koljeno ponovno će odzvanjati ulicama župe, podsjećajući na vremena kada su se blagdani slavili skromno, ali srcem.

U subotu, 27. prosinca, u Kamenu će se održati Kamenska kolendra, događaj koji spaja tradiciju, vjeru i druženje. Program započinje svetom misom u 18 sati na Vidovcu, nakon koje će se u 18.30 sati zaputiti kolendravanje ulicama župe. Povorku će predvoditi Pučki pivači Kamen, uz sudjelovanje crkvenih zborova, a pjesma će se prolomiti Krilavom, ulicom Gospe od Karmela, ulicom sv. Mihovila, oko starog naselja sve do župne crkve.

Kolendra je običaj koji se nekada živio – pjevači su u večernjim satima, između Božića i blagdana Sveta tri kralja, obilazili kuće, pozdravljali domaćine i pjesmom im željeli obilje, zdravlje i rodnu godinu. Stihovi o maslini, žitu i mladom litu bili su više od pjesme – bili su blagoslov.

Nakon kolendravanja, od 19.30 sati, slavlje se nastavlja u Mjesnom odboru Kamen, gdje će mještane i goste dočekati topla blagdanska trpeza – bakalar, kuhano vino i fritule, nezaobilazni simboli dalmatinskih blagdana i zajedništva.

Ovim događajem Kamen ne oživljava samo jedan stari običaj, već i duh zajednice, susreta i radosti koji blagdane čine posebnima. Organizatori pozivaju sve mještane i prijatelje Kamena da im se pridruže, zapjevaju, druže se i zajedno sačuvaju dio baštine koji zaslužuje živjeti i dalje.

Jer blagdani su najljepši kad se dijele – u pjesmi, toploj riječi i zajedničkom stolu.