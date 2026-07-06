Kamata na kamatu mijenja pravila štednje: Vaš novac može rasti uz kamatu od 5%

Kreditna unija MARJAN jedna je od najvećih kreditnih unija na području Republike Hrvatske te već više od 28 godina uspješno posluje na području Splitsko-dalmatinske županije. Tijekom svog dugogodišnjeg rada ostvarila je povjerenje više od 12.000 članova.

Svojim članovima nudimo štednju uz fiksnu kamatnu stopu i mogućnost ostvarivanja učinka složenog kamatnog obračuna, poznatijeg kao“kamata na kamatu“, jednog od najučinkovitijih načina dugoročnog rasta štednje.

Kako funkcionira kamata na kamatu?

Kod složenog kamatnog obračuna ostvarena kamata pridodaje se glavnici depozita te u svakom sljedećem obračunskom razdoblju dodatno ostvaruje prinos, čime se ukupna štednja postupno povećava. Obračun kamate vrši se najmanje jednom u tri mjeseca, te se pridodaje glavnici depozita.

Početkom 20. stoljeća Albert Einstein je uvidio moć složenog ukamaćivanja te mu se pripisuje poznati citat:

„Složena kamata je osmo svjetsko čudo. Tko ju razumije, zarađuje na njoj, a tko ju ne razumije, plaća ju.“

Kreditna unija MARJAN nudi akcijske kamatne stope na štednju. Godišnja kamatna stopa na štednju oročenu na 12 mjeseci iznosi 3,50 %, a na 24 mjeseca 3,80 %. Na odabranim modelima štednje kamatna stopa može doseći i do 5 % godišnje. Kamatna stopa je fiksna za cijelo razdoblje trajanja ugovora.

Za više informacija o mogućnostima štednje i aktualnim uvjetima, posjetite našu najbližu poslovnicu Kontakt – Kreditna unija MARJAN ili nas kontaktirajte na brojeve telefona 021 258 537 i 021 471 000. Naši djelatnici stoje Vam na raspolaganju kako bi vam pomogli odabrati model štednje koji najbolje odgovara vašim financijskim potrebama i ciljevima.

Članovima je omogućena višekratna uplata sredstava na račun štednje, u skladu s Vašim mogućnostima. Nudimo mogućnost isplate kamata mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje, što pruža dodatnu fleksibilnost u upravljanju osobnim financijama.

Članom Kreditne unije MARJAN može postati svaki punoljetni građanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Splitsko-dalmatinske županije. Štedni ulozi nisu osigurani kod nadležne državne agencije. Vaša štednja sigurna je zahvaljujući visokoj likvidnosti, solventnosti i stabilnom poslovanju Kreditne unije MARJAN.

U nastavku Vam prikazujemo isplativost štednje u banci i Kreditnoj uniji MARJAN. Za usporedbu koristili smo najvišu kamatnu stopu na tržištu koje nude banke na rok od 24 mjeseca i akcijsku kamatu kod Kreditne unije MARJAN.

Banka: na ulog od 30.000 € tijekom 24 mjeseca, uz kamatnu stopu od 1,8% godišnje, ostvario bi se kamatni prihod u iznosu 1.080 €.

Kreditna unija MARJAN: Na isti iznos uloga i isto razdoblje, uz akcijsku kamatnu stopu od 3,8% godišnje i složeni kamatni obračun, ostvarilo bi se kamatni prihod u iznosu 2.323 € .

Rezultat: štednjom u Kreditnoj uniji MARJAN ostvaruje se 115% veći kamatni prinos u odnosu na trenutno najvišu službeno oglašenu kamatnu stopu kod kreditnih institucija na rok od 24 mjeseca.

* Prihodi od kamata podliježu plaćanju poreza u visini od 12%.