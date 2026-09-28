Kalendarska jesen ne znači i kraj protupožarne sezone

Šuma nije kulisa. Ispod onoga što vidimo, stabala, krošnji, sjenila, živi sustav koji je stoljećima gradio sam sebe, sloj po sloj, organizam po organizam. Tlo, korijenje, sjeme i organizmi koji razgrađuju i obnavljaju. Sve to zajedno čini ekosustav koji ne poznaje brze popravke.

Požar to može uništiti za nekoliko minuta. Ove godine smo svjedočili velikom požaru na otoku Braču koji je zahvatio više od 4000 hektara šume, niskog raslinja i makije. I to sredinom rujna, kad većina nas već misli da je protupožarna sezona iza nas. No jesenske požare više ne možemo smatrati iznimkom, oni nažalost postaju dio nove stvarnosti. Klimatske promjene produljuju sezonu požara na oba kraja: proljeća su sve suša, a jeseni sve toplije i nestabilnije. Prijelazna godišnja doba koja su nekad značila predah postaju sve kraća, a opasnost koju smo navikli vezivati uz ljetne mjesece ostaje prisutna i duboko u rujnu. Oprez u prirodi ne smije biti sezonska navika.

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Oporavak koji se mjeri desetljećima

Što ostane nakon požara nije samo crnilo i spaljena stabla. Ostaje tlo koje je izgubilo strukturu, staništa koja su nestala, i dugi, neizvjesni proces u kojemu priroda pokušava pronaći put natrag. Godinu dana nakon požara slika se postepeno mijenja, na potpuno spaljenim površinama pojavljuju se prve zeljaste biljke, a šuma ulazi u prirodni proces obnove. Znanstvenici u radu objavljenom u časopisu Earth-Science Reviews bilježe da se potpuna obnova šumskog ekosustava mjeri u godinama, a često i desetljećima. U periodu od 5 do 15 godina pojavljuju se prve mlade stablašice i počinje se uspostavljati nova šumska sastojina, no ovisno o intenzitetu požara, kvaliteti tla i dostupnosti sjemenja, to razdoblje može biti i znatno dulje.

Gubitak šume nije samo vizualan. Znači gubitak staništa za brojne životinjske vrste, promjene u tlu koje utječu na cijeli okolni ekosustav, povećan rizik od erozije i klizišta, i dugotrajan izostanak svih usluga koje šuma pruža, od pročišćavanja zraka do regulacije temperature. Ono što šuma čini, teško je zamijeniti dok je nema.

Priroda i čovjek - zajedno, ali ne podjednako

Bura koja je razbuktavala bračko požarište bila je prirodni faktor. No priroda sama rijetko je jedini uzrok. Stručnjaci i dalje procjenjuju da je oko 90 posto šumskih požara uzrokovano ljudskim faktorom, i to nemarom kao što je odbačen opušak ili ostavljena staklena boca, te neugašen plamen. Iskra ne pita za namjeru, a posljedice se zatim mjere hektarima i godinama oporavka.

Na tu svakodnevnu odgovornost podsjeća i nacionalna protupožarna kampanja „Ma neće biti ništa - Nemar je prva iskra", koju provode Hrvatske šume i Hrvatska vatrogasna zajednica. Naziv kampanje upućuje na rečenicu koju svi poznajemo, koju izgovorimo kad odlučimo ne stati, ne provjeriti, ne ugasiti do kraja. I upravo iz te rečenice, u pogrešnom trenutku, nastaje prva iskra.

Primijetite li dim ili vatru, odmah nazovite 193 ili 112, svaka minuta može napraviti razliku.

Više o kampanji Ma neće biti ništa - Nemar je prva iskra možete pronaći na službenoj web stranici Hrvatskih šuma, kao i na društvenim mrežama, Facebooku , Instagramu , TikToku i LinkedInu .