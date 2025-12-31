Kalamiza ih ugasio: Splitova lekcija moćnom Partizanu!

Donosimo nastavak priče o pobjedi nad Partizanom.

Sjano su skakali i pod obručem igrali Prkačin i Grgurević, znao je i Jaman pogoditi tricu. Svi su izgarali na terenu. Koliko god je pobjeda bila blizu, toliko i daleko.

Presudni trenuci — hladnokrvni Goran Kalamiza

A onda je taj isti Goran Kalamiza 13 sekundi prije kraja u jednom napadu kod 74-75 za Partizan iznudi faul Lukovskog. Stao je na crtu slobodnih bacanja i mirno lupkao, loptom o parket. Na terenu je proveo svih 40 minuta. Stavio je mrtav hladan dva bacanja, baš kao pokojni Dražen Petrović Bosni na Baldekinu. 76-75. za Split.

"Crno beli" nisu iskoristili zadnji napad i ludnica na parketu mogla je početi. Split je pobijedio dio moćni Partizan. Pezzi je počeo jecati. I sjećati se.

- Igrali smo odlično tu utakmicu. Preplašeni ali hrabri. Sjećam se da na utakmicu nisu došli Grobari, navijači Partizana, ali jesu srpski novinari koji su stalno provocirali i ružno dobacivali. Kada je izgledalo da će utakmica otići na stranu Srba, ružno su se ponašali, nas omalovažavali

Sjeća se Edo.

- Onda ih je Kalamiza ugasio.

Odjek pobjede i pogled prema uzvratu

HRT nije prenosio utakmicu jer nisu imali tehnički suport od talijana koje ista nije zanimala. Lokalna Tv Jadran tada je snimku poslala u Split. Vrtila se danima. Bila je to pobjeda koja je jačala nacionalni ponos. Sjećam se Ante Zečića, uvijek kad me sretne spominje tu utakmicu. Te emocije. Kako smo snažno tada navijali za hrvatski klub. Kako smo komentirali utakmicu u jeku radosti velike hrvatske pobjede.

A čeka nas uzvrat i još pakao Soluna. Tko će to preživjeti?!