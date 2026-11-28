Usprkos buri i niskim temperaturama, mnoga su srca bila ugrijana u subotu navečer na otvorenju devetog izdanja Božićnog sela u Nartu, zaseoku Gornjeg Doca. Milijuni lampica ponovno su obasjali poljičke suhozide, kamene kuće, stabla i vijugave staze podno Mosora, pretvarajući ovaj kutak Dalmatinske zagore u istinsku božićnu bajku. Ni prava zimska bura nije obeshrabrila posjetitelje koji su odlučili prve adventske trenutke provesti u ambijentu kakav je teško pronaći drugdje. Ovogodišnje otvorenje imalo je i posebno značenje jer je projekt obitelji Lučić u međuvremenu dobio veliko europsko priznanje.

Malo mjesto sa svega jedanaest stalnih stanovnika ponovno je pokazalo koliko velike stvari mogu nastati iz ljubavi prema vlastitom zavičaju, upornosti i jedne dobre ideje. Ono što je Tihomir Tiho Lučić sa svojom obitelji započeo 2018. godine danas je jedna od najprepoznatljivijih zimskih turističkih atrakcija Hrvatske. Na gotovo četiri hektara prostora, uz dva kilometra osvijetljenih staza, svake se adventske sezone okupljaju deseci tisuća posjetitelja. No iza svega što večeras svijetli kriju se mjeseci predanog rada.

Lampice postavljali još od kolovoza, stiglo novih 700 kilograma

Središnji trenutak večeri bilo je tradicionalno svečano paljenje božićnih lampica, u kojem su posebnu ulogu imali korisnici Centra „Juraj Bonači”. U programu su sudjelovali Bruno Rački i KUD Salona, dok je udruga Down 21 uprizorila žive jaslice. Bila je to večer u kojoj su se isprepleli glazba, umjetnost, tradicija i poruke zajedništva, upravo one vrijednosti na kojima obitelj Lučić godinama gradi svoju božićnu priču. Jedino je snažna bura spriječila održavanje najavljenog spektakla s dronovima.

Koliko je lampica ove godine zasjalo u Božićnom selu, teško je više i precizno utvrditi. Već se govori o više od pet milijuna svjetala, no u Nart je u međuvremenu stigla još jedna velika pošiljka. Tiho Lučić nam je kroz smijeh otkrio da nove lampice više nisu ni brojali, nego su ih počeli mjeriti u kilogramima. Ove godine stiglo ih je čak 700 kilograma.

– Nismo ih imali kad brojiti, nije nam se dalo. Postavljali smo ih od 16. kolovoza do jutros. Naravno da ih postavljamo po vrućini, pa tko bi po ovoj buri mogao stavljati lampice? – kazao nam je dobro raspoloženi Lučić.

Spektakl na nebu bit će posvećen 500.000. posjetitelju

Iako vremenske prilike nisu dopustile održavanje spektakla s dronovima, organizatori od njega nisu odustali. Štoviše, Lučić je otkrio da će njegovo održavanje biti povezano s velikom obljetnicom u povijesti Božićnog sela. Kada kroz njegova vrata prođe jubilarni, pola milijuna i prvi? Ne, upravo 500.000. posjetitelj, nebo nad Poljicima zasjat će njemu u čast.

– Dron show nije otkazan, nego je odgođen. Kad bude 500.000. posjetitelj, njemu u čast dignut ćemo dronove i neka zasvijetli naše poljičko, hrvatsko nebo – najavio je Lučić.

Jedan konj, milijun vizija: Paško bi mogao postati svjetska umjetnička senzacija

Ovogodišnje Božićno selo donijelo je i jednu sasvim drukčiju priču, onu u kojoj glavnu ulogu nema blagdanska rasvjeta, nego konj imena Paško. Upravo je Paško bio prvi konj koji je stigao na imanje obitelji Lučić, a danas je postao inspiracija umjetnicima iz različitih dijelova svijeta. Uoči svečanog paljenja lampica otvorena je izložba međunarodnog umjetničkog projekta „One Horse – Many Visions”, odnosno „Jedan konj – milijun vizija”. Više od 25 umjetnika predstavilo je vlastite interpretacije istog motiva, stvarajući neobičnu zbirku koja bi s vremenom mogla postati jedinstvena umjetnička priča.

– Imamo preko 60 umjetničkih djela toga konja koji je prvi došao na imanje, a to je konj Paško. Projekt ide dalje, raste. Imamo slikare iz Francuske, Engleske i Njemačke koji se javljaju i žele biti dio toga projekta. To bi značilo da za godinu, dvije ili tri taj konj može imati 400 do 500 svojih portreta – otkrio nam je Lučić.

Vjeruje da bi projekt s vremenom mogao prerasti lokalne i nacionalne okvire te privući pozornost Ministarstva kulture i medija. Njegova je želja da upravo iz malog poljičkog zaseoka nastane umjetnička zbirka po kojoj bi Hrvatska mogla postati dodatno prepoznatljiva u svijetu. Paško, od kojeg je krenula priča o životinjama na imanju obitelji Lučić, tako dobiva sasvim novo poglavlje u svojoj priči.

– Imamo uistinu puno toga za ponuditi. Samo se treba upaliti pravi klik i doći do prave ideje – poručio je Lučić.

Iz poljičkog zaseoka na europsku pozornicu

Ovogodišnja adventska sezona za obitelj Lučić posebno je svečana jer ih već u četvrtak, 3. prosinca, očekuje dodjela velikog međunarodnog priznanja u Barceloni. Zahvaljujući upravo Božićnom selu u Gornjem Docu, Omiš je osvojio titulu Europskog sela Božića 2027. godine. Uz Omiš, europska priznanja osvojili su švicarski Basel, kao Europska prijestolnica Božića, te rumunjski Baia Mare, kao Europski grad Božića. Odluku međunarodnog žirija teško je zamisliti kao ljepše priznanje godinama uloženog truda u ovaj obiteljski projekt.

U obrazloženju nagrade posebno su istaknuti očuvanje prirodnog ambijenta, dalmatinska tradicija, glazba, lokalna gastronomija, ručno izrađeni ukrasi i društvena uključivost. Božićno selo tijekom adventske sezone privuče oko 70.000 posjetitelja, a na imanju se nalazi i utočište za više od 150 životinja. Ove je godine Nart uvršten i u europski izbor najljepših božićnih iluminacija platforme European Best Destinations. Selo s jedanaest stanovnika tako je postalo prepoznatljivo daleko izvan granica Hrvatske.

„Nisu lampice to što mi nudimo”

Ipak, na pitanje zašto bi netko tko još nikada nije bio u Božićnom selu trebao doći u Nart, Lučić nije govorio ni o milijunima lampica, ni o nagradama, ni o turističkim brojkama. Umjesto toga, podsjetio je na vrijednosti koje se u užurbanosti suvremenog života nerijetko zaboravljaju. Upravo je njegova poruka možda i najljepše sažela smisao svega što je njegova obitelj tijekom proteklih godina stvorila podno Mosora.

– Božićno selo morate doživjeti jer nisu lampice to što mi nudimo. Mi vam nudimo pravi, domaći, seoski, poljički ambijent, da osjetite toplinu Božića, ljubav, zajedništvo i obitelj, jer to i jest smisao Božića, a ne nikakve lampice. Lampice su tu samo da vam malo vizualno dokažu što bi čovjek trebao tražiti u sebi, jer to je svjetlo dobrote, svjetlo ljubavi.

A onda je razgovor zaključio mišlju koja vrijedi mnogo više od svih milijuna svjetala rasutih po poljičkim suhozidima.

– Na kraju krajeva, odavde ćete ponijeti uspomene. Jer jednog dana kad odete, iza vas ništa neće ostati, jedino uspomene koje ste dali drugima.

Božićno selo otvoreno je do 6. siječnja 2027. godine, svakodnevno od 16 do 22 sata, osim na Badnjak i Staru godinu. Cijena ulaznice iznosi sedam eura, dok je za djecu do sedam godina u pratnji odraslih ulaz besplatan. Posjetiteljima je osiguran besplatan parking, a dostupan je i organizirani prijevoz.

U Nartu će se tako i ove zime stvarati neke nove uspomene. Jer kada se jednom ugase milijuni lampica, upravo bi one trebale nastaviti svijetliti.