Kakvo ludilo u gradu za Staru godinu! Kao da se cijeli grad slio u centar, Riva je bila krcata

Splićani ispraćaju sa stilom Staru godinu. Pogledajte FOTOGALERIJU, bit će vam žao ako niste bili dio ekipe

Svi putovi danas vode na Rivu. Sunce koje je obasjalo Split i prestanak jake bure stvorili su savršenu kulisu za izlazak iz kuća, pa se gradska šetnica već od prijepodneva pretvorila u jedno veliko okupljalište. Iako je temperatura tek oko pet stupnjeva, to nije spriječilo Splićane i brojne goste da ispune kafiće, klupe i svaki slobodan metar uz more.

Stara godina je na izmaku, a atmosfera u gradu odiše laganom euforijom i opuštenošću. Uz kavu na suncu, susrete s prijateljima i šetnju bez žurbe, Riva danas podsjeća na neka toplija vremena. Blagdanski šušur, osmijesi i dobra energija jasno daju do znanja – Split se od godine oprašta na najbolji mogući način.

