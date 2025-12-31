Kakvo ludilo u gradu za Staru godinu! Kao da se cijeli grad slio u centar, Riva je bila krcata

Svi putovi danas vode na Rivu. Sunce koje je obasjalo Split i prestanak jake bure stvorili su savršenu kulisu za izlazak iz kuća, pa se gradska šetnica već od prijepodneva pretvorila u jedno veliko okupljalište. Iako je temperatura tek oko pet stupnjeva, to nije spriječilo Splićane i brojne goste da ispune kafiće, klupe i svaki slobodan metar uz more.

Stara godina je na izmaku, a atmosfera u gradu odiše laganom euforijom i opuštenošću. Uz kavu na suncu, susrete s prijateljima i šetnju bez žurbe, Riva danas podsjeća na neka toplija vremena. Blagdanski šušur, osmijesi i dobra energija jasno daju do znanja – Split se od godine oprašta na najbolji mogući način.

