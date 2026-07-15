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Kakvi su to uređaji na splitskim plažama?

Postavljeni su na osam najposjećenijih splitskih kupališta

Automatski vanjski defibrilatori (AVD) postavljeni su na osam najposjećenijih splitskih kupališta, objavio je Grad Split. Uređaji su građanima i posjetiteljima dostupni za pružanje prve pomoći u slučaju iznenadnog srčanog zastoja, do dolaska hitne medicinske službe.

Suradnja Grada, Županije i hitne pomoći

AVD uređaji postavljeni su u suradnji Grada Splita, društva Žnjan d.o.o., Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i Splitsko-dalmatinske županije.

Iz Grada ističu kako se kroz suradnju s partnerima kontinuirano ulaže u sigurnost građana i posjetitelja te stvaraju uvjeti za što bržu reakciju u hitnim situacijama, u kojima svaka minuta može biti presudna. Automatski vanjski defibrilatori mogu spasiti život u prvim minutama nakon srčanog zastoja jer omogućuju pružanje prve pomoći i prije dolaska medicinskih djelatnika.

Uređaji postavljeni na osam lokacija

AVD uređaji dostupni su na plažama u Stobreču, na Žnjanu, Trsteniku, Firulama, Bačvicama, Obojenoj svjetlosti, Kašjunima i u Slatinama.

Iz Grada Splita pozvali su građane i posjetitelje da čuvaju postavljene uređaje te prijave svako njihovo oštećenje ili slučaj vandalizma. "Njihova ispravnost može značiti razliku između života i smrti. Zajedničkom brigom čuvajmo sigurnost naših plaža i naših sugrađana", poručili su iz Grada Splita.

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