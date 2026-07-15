Kakvi su to uređaji na splitskim plažama?

Automatski vanjski defibrilatori (AVD) postavljeni su na osam najposjećenijih splitskih kupališta, objavio je Grad Split. Uređaji su građanima i posjetiteljima dostupni za pružanje prve pomoći u slučaju iznenadnog srčanog zastoja, do dolaska hitne medicinske službe.

Suradnja Grada, Županije i hitne pomoći

AVD uređaji postavljeni su u suradnji Grada Splita, društva Žnjan d.o.o., Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i Splitsko-dalmatinske županije.

Iz Grada ističu kako se kroz suradnju s partnerima kontinuirano ulaže u sigurnost građana i posjetitelja te stvaraju uvjeti za što bržu reakciju u hitnim situacijama, u kojima svaka minuta može biti presudna. Automatski vanjski defibrilatori mogu spasiti život u prvim minutama nakon srčanog zastoja jer omogućuju pružanje prve pomoći i prije dolaska medicinskih djelatnika.

Uređaji postavljeni na osam lokacija

AVD uređaji dostupni su na plažama u Stobreču, na Žnjanu, Trsteniku, Firulama, Bačvicama, Obojenoj svjetlosti, Kašjunima i u Slatinama.

Iz Grada Splita pozvali su građane i posjetitelje da čuvaju postavljene uređaje te prijave svako njihovo oštećenje ili slučaj vandalizma. "Njihova ispravnost može značiti razliku između života i smrti. Zajedničkom brigom čuvajmo sigurnost naših plaža i naših sugrađana", poručili su iz Grada Splita.