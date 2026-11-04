Kakve veze ima Lucifer s ovim kipom u malom mjestu pokraj Splita? Iza svega se krije fascinantna legenda

Na ulazu u Vranjic, mjesto koje mnogi nazivaju Malom Venecijom, stoji neobičan brončani anđeo. Zamišljenog izraza lica, s jednom rukom podignutom prema usnama i drugom spuštenom uz tijelo, već 25 godina dočekuje stanovnike i posjetitelje ovog mjesta.

Njegova zelenkasta patina i neobičan izgled privlače pozornost, no malo tko zna kakva se priča krije iza skulpture.

Riječ je o anđelu Rafaelu, djelu akademske kiparice Dijane Ive Sesartić, postavljenom 2001. godine. Njegova simbolika daleko nadilazi religijski motiv. Rafael je povezan s pričom o ljudskoj pohlepi, uništavanju prirode i nadi u obnovu života. A ključnu ulogu u toj priči ima jedna malena ribica.

Kada su Luciferovi anđeli odlučili uništiti čovjeka

Na ploči pokraj skulpture zapisana je legenda koju potpisuje sama autorica.

Prema toj priči, u pradavnim vremenima čovjek i priroda živjeli su u potpunom skladu. Božji duh prebivao je u morskim dubinama i planinama, a ljudi, životinje i biljke bili su povezani istim ritmom života. No sklad nije potrajao.

Na Zemlju su stigli pali anđeli predvođeni Luciferom, odlučni uništiti čovjeka, najdivnije Božje stvorenje.

Njihova namjera bila je posebno okrutna. Nisu željeli samo fizičko uništenje čovječanstva, nego čovjeka odvojiti od svega što ga čini čovjekom: ljubavi, prirode, vlastitih korijena i duhovnosti. Ubrzo je čovjek počeo uništavati životinje, biljke i okoliš, ne shvaćajući da time zapravo uništava samoga sebe.

Ipak, nešto je ostalo netaknuto. Prema legendi, u dječjim dušama sačuvali su se čisto srce, zahvalnost i iskrena radost. Njihove molitve doprle su do Boga, koji je odlučio ponovno poslati arkanđela Rafaela na Zemlju.

Tajanstvena ribica Perin repić

Rafael je dobio zadatak vratiti čovjeka prirodi, otvoriti mu srce i podsjetiti ga na njegove korijene.

Kada je, prema legendi, konačno sletio u Vranjic, iz mora je izvadio malenu ribicu lokalnog naziva Perin repić.

U tekstu na ploči ribica je opisana kao izumrli endem. Rafael joj je udahnuo život i predao je ljudima kao znak novog početka i Božje milosti. Ribica tako postaje simbol obnove života, povratka prirodi i nade da ono što je čovjek uništio može ponovno oživjeti.

Autorica legendu završava porukom o oporavku ugroženog života, čišćenju zraka te ponovnoj plodnosti mora i zemlje.

Zašto baš anđeo Rafael?

Izbor Rafaela nije slučajan.

U kršćanskoj tradiciji arkanđeo Rafael povezuje se s ozdravljenjem, zaštitom i putovanjima. Njegova najpoznatija biblijska priča nalazi se u starozavjetnoj Knjizi o Tobiji.

Rafael prati mladog Tobiju na putovanju, a riba koju Tobija ulovi ima važnu ulogu u priči. Njezini se dijelovi, prema biblijskom tekstu, koriste za oslobađanje od zlog duha i ozdravljenje Tobijina slijepog oca.

Upravo je ta povezanost anđela, ribe i ozdravljenja važna za razumijevanje vranjičke skulpture.

U Vranjicu se motiv ozdravljenja prenosi na prirodu i more, čime Rafael postaje simbol obnove okoliša.

Spomenik koji govori i o sudbini Vranjica

Posebnu težinu cijeloj priči daje mjesto na kojem je skulptura postavljena.

Vranjic je desetljećima živio u neposrednoj blizini industrijskih postrojenja, a onečišćenje mora i okoliša ostavilo je dubok trag na život stanovnika. Skulptura je postavljena 2001. godine, u razdoblju kada je pitanje sanacije Kaštelanskog i Solinskog zaljeva bilo iznimno važno.

U tom kontekstu Rafael nije samo religijski ili umjetnički motiv. On predstavlja želju za povratkom čistog mora i prirode, ali i upozorenje na posljedice ljudskog djelovanja.

Prema ranijim izjavama autorice, skulptura je nastala na narudžbu Jurja Buzolića za kompleks pošte i Doma kulture don Frane Bulića.

S vremenom je postala i dio lokalne svakodnevice. Autorica je opisivala kako je Vranjičani uključuju u različite običaje, od maškara do navijačkih obilježavanja, dok je među mladencima zabilježen običaj dodirivanja ribice za sreću i ostvarenje želja.

Četvrt stoljeća neobične poruke

Ove godine navršava se 25 godina od postavljanja anđela Rafaela.

Njegova poruka, međutim, nije izgubila na aktualnosti. Naprotiv, u mjestu u kojem su pitanja zaštite okoliša i kvalitete života i dalje važna, priča o čovjeku koji je zaboravio vlastite korijene zvuči gotovo suvremeno.

Zanimljivo je i to što je legenda dostupna svima. Ispisana je na ploči uz skulpturu, na hrvatskom i engleskom jeziku, pa je svaki prolaznik može pročitati.

I dok svakodnevni život prolazi pokraj njega, brončani Rafael ostaje na svom mjestu, kao nijemi podsjetnik na odnos čovjeka i prirode.

A malena ribica Perin repić, o kojoj govori legenda, nosi možda i najvažniju poruku cijele priče: prirodu je lako uništiti, ali bez nje nema ni čovjeka.