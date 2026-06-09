Kakve su to bile emocije: Četvrtaši se od učiteljice oprostili na način koji se ne zaboravlja

U Vrgorcu se ovih dana dogodio posebno emotivan trenutak koji je dirnuo učenike, roditelje i njihovu učiteljicu. Učenici 4.a razreda oprostili su se od svoje učiteljice Josipe Šalinović, koja ih je vodila kroz prve četiri godine školovanja.

Roditelji ističu kako su joj neizmjerno zahvalni za sve što je učinila za njihovu djecu, za trud, strpljenje i ljubav koju im je pružala od prvog školskog dana.

Djeca su joj pripremila lijep i dirljiv oproštaj, a emocije nisu mogli sakriti ni učenici ni roditelji. Kako poručuju, malo je učiteljica poput nje, a uspomene koje je stvorila sa svojim razredom ostat će im za cijeli život. Uz fotografije, roditelji kažu da je oproštaj "najemotivniji koji ćete danas vidjeti".