Kakva večer za Hrvatsku: I Solinjanin noćas napada svjetski pojas, pobjeda mu otvara vrata najvećih mečeva

Hrvatski boks mogao bi pamtiti 29. kolovoza 2026. kao jedan od najvažnijih dana u svojoj novijoj povijesti. Dok će najveći dio domaće sportske javnosti biti usmjeren prema Londonu i borbi Filipa Hrgovića protiv Mosesa Itaume za upražnjeni IBF naslov prvaka svijeta, nekoliko sati kasnije u Los Angelesu čeka nas još jedan veliki hrvatski meč.

U glavnoj borbi večeri u USC Galen Centeru Luka Plantić borit će se protiv Gvatemalca Lestera Martineza za Martinezov privremeni WBC naslov prvaka svijeta u supersrednjoj kategoriji.

I riječ je o puno većem meču nego što bi prosječan hrvatski sportski pratitelj mogao zaključiti na prvi pogled.

Dvojica neporaženih – netko prvi put mora pasti

Službeni WBC uoči borbe Plantića navodi s profesionalnim omjerom od 13 pobjeda u 13 mečeva, od čega čak deset prekidom. Martinez u ring ulazi s 20 pobjeda i jednim remijem, uz čak 16 nokauta.

Drugim riječima, ni jedan ni drugi nikada nisu izgubili profesionalni boksački meč.

Posebno je zanimljiva njihova razlika u stilu. Prema službenoj statistici WBC-a, Martinez je dešnjak, dok je Plantić ljevak, a postotak pobjeda nokautom kod obojice je vrlo visok – oko 80 posto kod Martineza i gotovo 77 posto kod hrvatskog boksača.

Američki i britanski boksački mediji zbog toga očekuju vrlo agresivan meč. Yahoo Sports Plantića opisuje kao boksača velike udaračke moći i procjenjuje da bi se dvoboj vrlo brzo mogao pretvoriti u otvorenu razmjenu udaraca.

Martinez je ozbiljna svjetska klasa, trenira ga Crawfordov čovjek

Koliko je težak zadatak pred Plantićem najbolje pokazuje okruženje u kojem se njegov protivnik priprema.

Lester Martinez trenira pod vodstvom Briana „BoMaca“ McIntyrea, dugogodišnjeg trenera jednog od najboljih boksača svoje generacije Terencea Crawforda. Štoviše, upravo se Crawford uključio u Martinezov pripremni kamp te mu pomagao uoči borbe s Hrvatom.

Martinez je prošle godine odradio iznimno zapažen meč protiv Christiana Mbillija, jednog od najboljih supersrednjaša svijeta. Njihova borba završila je remijem, a WBC ju je proglasio jednom od najboljih borbi godine. Martinez je potom u ožujku pobijedio Immanuwela Aleema i osvojio privremeni WBC pojas koji sada prvi put brani.

WBC ga navodi i kao prvog Gvatemalca koji je postao WBC prvak, pa će u Los Angelesu imati veliku podršku brojne gvatemalske zajednice.

Plantić poručio Amerikancima: Pretvorit ćemo gvatemalsku večer u hrvatsku

Plantić se, međutim, nije uplašio atmosfere koja ga čeka.

Još na predstavljanju meča najavio je da želi napraviti upravo suprotno – gvatemalsku boksačku večer pretvoriti u „Croatia night“.

– Vidjet ćete rat. Pokazat ću vam sve 29. kolovoza. Pretvorit ćemo Guatemala night u Croatia night – poručio je Plantić tijekom promocije meča.

Hrvatski boksač vjeruje da bi njegova velika prednost mogla biti kondicija. Uoči borbe isticao je kako Martinez posebno opasan može biti u prve tri ili četiri runde, ali da nakon toga intenzitet njegove borbe pada.

Plantić, s druge strane, svoj stil temelji upravo na konstantnom pritisku i uvjerenju da visok ritam može održavati svih 12 rundi.

Iza hrvatskog boksača je pritom ozbiljna amaterska karijera. Nastupio je na Olimpijskim igrama u Tokiju, a još 2014. osvojio je brončanu medalju na Olimpijskim igrama mladih.

Vaga potvrdila: Sve je spremno

Posljednja prepreka prije borbe uspješno je svladana u petak.

Plantić je na službenom vaganju imao 167 funti, odnosno oko 75,7 kilograma, dok je Martinez bio tek nešto teži – 167,2 funte, odnosno oko 75,8 kilograma.

Za razliku od burnog završnog sučeljavanja Hrgovića i Itaume u Londonu, gdje je bilo naguravanja, u Los Angelesu nije bilo incidenata. Plantić i Martinez mirno su odradili posljednji „face off“.

Sada ostaje samo borba.

Pobjeda bi Plantića dovela na prag najvećih imena svijeta

Ulog je ogroman.

Supersrednja kategorija trenutačno je jedna od najzanimljivijih na svijetu, a na njezinu vrhu nalaze se imena poput Saula „Canela“ Alvareza i Christiana Mbillija.

Martinez otvoreno računa da bi pobjedom nad Plantićem dodatno učvrstio svoju poziciju za borbu za puni WBC naslov. Isto vrijedi i za hrvatskog boksača: osvajanje privremenog pojasa odvelo bi Plantića iz statusa vrlo dobrog europskog i svjetski rangiranog boksača ravno među kandidate za najveće mečeve supersrednje kategorije.

Upravo zato ovo nije samo još jedan korak u njegovoj karijeri.

Ovo je meč koji mu može promijeniti karijeru.

Kada se bori Plantić i gdje gledati?

Borba se održava u USC Galen Centeru u Los Angelesu, a Plantić i Martinez predviđeni su za glavnu borbu večeri na 12 rundi.

Službeni raspored promotora navodi da bi izlazak glavnih boraca prema ringu trebao početi približno između 22:30 i 23 sata po kalifornijskom vremenu, što odgovara otprilike 7:30 do 8 sati u nedjelju ujutro po hrvatskom vremenu. Kako trajanje prethodnih mečeva nije moguće predvidjeti, termin može odstupati.

Međunarodni prijenos ide preko ProBox TV-a, što potvrđuje i službeni WBC.

Hrvatski ljubitelji boksa tako bi mogli provesti gotovo cijelu noć uz ringove na dva kraja svijeta. Prvo će Filip Hrgović u Londonu loviti IBF naslov teške kategorije, a zatim će Luka Plantić u Los Angelesu pokušati uzeti Martinezov WBC pojas.

Ako stvari krenu hrvatskim putem, 29. kolovoza mogao bi postati datum koji će se u domaćem boksu dugo pamtiti.

IZVORI: WBC, ProBox Promotions, BoxingScene, The Sporting Tribune, Yahoo Sports/Uncrowned, Olympedia, Gol.hr, Net.hr, 24sata, Prensa Libre i drugi izvori korišteni su za provjeru i proširenje informacija.