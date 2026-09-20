Kakva večer splitskih boksača! Dvije pobjede i veliki trijumf Lovre Pavčeca

Splitski boksači Marin Jelačić i Luka Lozo imali su uspješnu večer na boksačkoj priredbi Fight Night u Zagrebu. Obojica su svoje protivnike svladala prije posljednjeg zvona i iz glavnog grada otišla s pobjedama prekidom.

Jelačić je snage odmjerio sa Stanislavom Vysohlidom, a za pobjedu su mu bile dovoljne dvije runde. Od početka meča nametnuo je visok ritam i preuzeo inicijativu, ne dopuštajući protivniku da preuzme kontrolu nad borbom.

Pritiskom i preciznim udarcima povećavao je svoju prednost, a njegova je dominacija u drugoj rundi dovela do prekida meča.

Lozo završio posao u trećoj rundi

Uspješan nastup imao je i Luka Lozo, čiji je protivnik bio Ajeni Amani.

Splitski boksač strpljivo je gradio prednost i kontrolirao tempo borbe. Kako je meč odmicao, postupno je lomio otpor protivnika, a konačna odluka stigla je u trećoj rundi, kada je borba prekinuta.

Jelačić i Lozo tako su Fight Night završili na najbolji mogući način. Obojica su pokazala dobru formu i svoje nastupe zaključila prije isteka predviđenog vremena.

Pavčec osvojio WBC naslov

Glavna borba večeri pripala je Lovri Pavčecu, koji je pred domaćom publikom ostvario najveći uspjeh dosadašnje profesionalne karijere.

U borbi za WBC naslov svjetskog juniorskog prvaka u bridger kategoriji sučelio se s dotad neporaženim Venezuelcem Javierom Contrerasom.

Pavčec je od početka držao borbu pod kontrolom, a u četvrtoj rundi ozbiljno je uzdrmao svog protivnika. Završnica je uslijedila već u sljedećoj rundi, kada je sudac prekinuo meč i Pavčecu dodijelio pobjedu tehničkim nokautom.

Hrvatski boksač tako je ostao neporažen te stigao do desete profesionalne pobjede, dok je Contreras upravo u Zagrebu doživio prvi poraz u profesionalnoj karijeri.

Zagrebački Fight Night tako je donio uspješnu večer hrvatskog boksa. Jelačić i Lozo upisali su uvjerljive pobjede prekidima, dok je Pavčec pred domaćom publikom svojoj profesionalnoj karijeri dodao WBC juniorski naslov.