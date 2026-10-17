Kakva utakmica u Pločama! Jadran i Dugopolje odigrali spektakularnih 4:4, domaćini ispustili dva vodstva pa se spasili u završnici

Pravu nogometnu ljepoticu gledali su ljubitelji nogometa na Jadranovu u Pločama! U susretu 1. NL domaći Jadran Luka Ploče i Dugopolje odigrali su nevjerojatnih 4:4, u utakmici punoj preokreta, pogodaka i uzbuđenja do posljednjih minuta. Iako su Pločani veći dio susreta bili bolja momčad, Dugopolje se pokazalo kao izuzetno čvrst i neugodan gost koji je gotovo svaku pruženu priliku znao pretvoriti u pogodak. Na kraju bi se moglo reći da je podjela bodova realan ishod, premda domaći imaju razloga žaliti za propuštenom pobjedom.

Jadran vodio 1:0 i 3:1, ali Dugopolje se nije predavalo

Domaći su odlično otvorili utakmicu. Leonardo Petrović doveo je Jadran u vodstvo već u 17. minuti, no gosti su uzvratili preko Sache Marasovića, koji je u 20. minuti poravnao rezultat na 1:1. Jadran je nastavio s dobrom igrom, a Leonardo Petrović svojim drugim pogotkom u 30. minuti ponovno je donio prednost domaćinima. Kada je Ivan Miličević u 47. minuti povisio na 3:1, činilo se da će bodovi ostati u Pločama. Međutim, Dugopolje nije odustajalo. Leo Perić u 51. minuti smanjio je na 3:2, a gosti su nastavili tražiti priliku za potpuni povratak.

Crveni karton promijenio tijek utakmice, Dugopolje stiglo do preokreta

Veliki trenutak utakmice dogodio se kada je Jadranov Teo Herceg zaradio crveni karton. Dugopolje je iskoristilo brojčanu prednost i krenulo u potpuni juriš prema domaćim vratima.

Josip Vuković u 71. minuti izjednačio je na 3:3, a Brice Ghussein u 82. minuti pogodio je za veliki preokret i vodstvo gostiju od 4:3. Bio je to pravi šok za domaće navijače jer je Jadran, nakon vodstva od dva pogotka razlike, odjednom bio na rubu poraza. No, Pločani su pokazali karakter i nisu se predavali. U samoj završnici izborili su kazneni udarac, a Nikola Marić u 90. minuti bio je siguran s bijele točke za konačnih 4:4.

Podjela bodova nakon osam pogodaka

Na kraju je na Jadranovu završilo bez pobjednika, nakon utakmice koja je ponudila gotovo sve što nogomet može ponuditi. Jadran može žaliti za propuštenim vodstvom, dok Dugopolje ima razloga za zadovoljstvo zbog velikog povratka, iako su gosti na kraju ipak ostali bez sva tri boda. Pločani su veći dio utakmice ostavili bolji dojam, ali Dugopolje je pokazalo izuzetnu učinkovitost i kaznilo gotovo svaku pogrešku domaće obrane.

Jadran Luka Ploče u trenutku pisanja ovog članka zauzima drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici sa 16 bodova, dok je Dugopolje na 13. poziciji s 10 osvojenih bodova. Ipak, treba naglasiti da je prvenstveno kolo tek započelo te da se tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana treba odigrati još niz utakmica, pa su moguće promjene u poretku.

U sljedećem prvenstvenom kolu Jadran Luka Ploče očekuje zahtjevno gostovanje kod neugodne Mladosti u Ždralovima, gdje će Pločani pokušati doći do novih bodova i nastaviti borbu za sam vrh prvenstvene ljestvice. S druge strane, Dugopolje će pred svojim navijačima ugostiti Opatiju, u susretu u kojem će tražiti nove bodove i pokušati popraviti svoj položaj na ljestvici.