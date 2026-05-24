Kakva sreća! Paragliderica se u zraku sudarila s malim avionom, oboje preživjeli. Dogodilo se to u Austriji

Nesvakidašnji, ali iznimno opasan incident zabilježen je u subotu u Austriji. Paraglajderica, 44-godišnjakinja iz Gornje Austrije sudarila se u zraku s malim zrakoplovom, ali je pravim čudom uspjela proći bez težih ozljeda.

Do nesreće je došlo u mjestu Piesendorf, iznad planinarskog doma Pinzgauer Hütte, oko 13:15 sati. Malim zrakoplovom Cessna upravljao je 28-godišnji Tirolac, a žena je srećom uspjela aktivirati pričuvni padobran i sigurno sletjeti.

Spasilačke službe istaknule su kako je prava sreća što nitko nije ozlijeđen. Pilot je bio na panoramskom letu iznad Alpa i nije mogao izbjeći paraglajdericu. Propeler zrakoplova teško je oštetio paraglider, zbog čega je iskusna pilotkinja aktivirala pričuvni padobran.

On je uspio sigurno sletjeti u zračnu luku Zell am See, odakle je i krenuo na panoramski let, dok je ona završila na šumskoj cesti, nakon čega ju je preuzeo tim policijskog helikoptera “Libelle Oskar” i prevezao do zračne luke Zell am See, piše Kronen Zeitung.

U nedjelju poslijepodne glasnogovornica policije izjavila je da je paragliderica zadobila lakše ozljede te je sama potražila liječničku pomoć. Pojasnila je da žena, suprotno prvim navodima, u trenutku nesreće nije izvodila nikakav letački manevar. Letjela je ravno kada je zrakoplov, dolazeći iza nje, udario u paraglider, rekla je glasnogovornica. Točan uzrok nesreće još se istražuje, prenosi Dnevnik.hr.