Da za romantičnu prosidbu nisu nužni svijeće, ruže i luksuzni restorani, pokazao je jedan Imoćanin koji je za taj poseban trenutak odabrao pravi dalmatinski specijalitet – janjetinu.

Na popularnoj Facebook stranici Imocki crnjaci objavljena je priča o nesvakidašnjoj prosidbi. Umjesto u klasičnoj kutijici, zaručnički prsten našao se na tanjuru punom janjetine, a originalna ideja pokazala se uspješnom.

Djevojka je pristala na prosidbu, a simpatična ljubavna priča iz Imotskog ubrzo je privukla pozornost korisnika društvenih mreža.

Ispod objave počele su se nizati čestitke i lijepe želje budućim mladencima, čija je prosidba spojila romantiku i ljubav prema domaćoj gastronomiji.

Čini se da je u Imotskom stara izreka da ljubav ide kroz želudac dobila sasvim novo značenje.