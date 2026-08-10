Kakva priča s Maratona lađa! Žena im usred utrke u lađu ubacila gomilu piva, lađari su je tražili, a evo što se onda dogodilo...

Ekipa Škrapa iz Momića već godinama slovi za jednu od najupečatljivijih i najpopularnijih posada Maratona lađa na Neretvi. Svojim pristupom natjecanju, pripremama i svemu što prati lađarsku sezonu stekli su brojne simpatije, a mnogi ih smatraju i svojevrsnim "dobrim duhom" Maratona.

Da njihov nastup ni ove godine neće proći bez priče za pamćenje, pokazao je nesvakidašnji događaj iz Ploča.

Naime, tijekom Maratona jedna im je žena s mosta, ni manje ni više nego konopom, u lađu spustila vreću punu hladnog piva. Škrapa je nakon utrke krenula u potragu za misterioznom dobročiniteljicom. "Dragi ljudi i pratitelji Maratona, pomozite nam pronaći jednu posebno divnu ženu koja nam je u Pločama u lađu ubacila kesu punu ladne pive spuštenu konopom ispod mosta! Svi do trećeg kolina neka se jave i kažu nam tko je da joj poklonimo Škrapinu majicu! Hvala!", poručili su iz ekipe.

I potraga nije dugo trajala. Ubrzo je uslijedio novi obrat, a cijela priča dobila je još ljepši završetak. Tajanstvena žena zapravo je dobro poznata u lađarskim krugovima.

"Mi smo pronašli nju ili je ona pronašla nas. Lipa priča kako god okreneš", objavili su iz Škrape.

Otkrili su kako je riječ o Snježani Družijanić, parićarki ekipe lađarica Stabline, koja je već bila njihova gošća na Lažijadi u Momićima. "Fala svima na pozivima i pitanjima oko pronalaska žene koja je napravila onakav pothvat u Pločama, al otkrili smo njezin identitet: ona je parićarka ekipe lađarica Stabline - Snježana Družijanić i bila je na našoj Lažijadi u Momićima. Neke priče su stvarno čudo i ova lađarska sezona nam je donila puno lipih priča i prijateljstava! Neka tako bude i dalje! Živili nam do iduće manifestacije! Škrapa - institucija, a ne hir", poručili su Momićani.

Tako je jedna vreća hladnog piva, spuštena konopom s mosta u Pločama, postala još jedna od onih simpatičnih priča koje pokazuju da Maraton lađa nije samo borba za plasman i Domagojev štit, nego i manifestacija koja iz godine u godinu stvara nova prijateljstva, anegdote i uspomene.

Podsjetimo, proteklog vikenda održan je 29. Maraton lađa na Neretvi. Prvo mjesto podijelile su ekipe Crnog puta iz Metkovića i Gusara iz Komina, dok je Škrapa iz Momića ovogodišnji Maraton završila na 15. mjestu.