Kakva priča iz Apatina! Splitski Mertojak gazi prema europskom tronu, Antiteatar napravio spektakl

Mertojak je ostvario i svoj drugi "prolazni" cilj na međunarodnom natjecanju u klasičnom kuglanju u organizaciji WNBA-NBC u Apatinu, NBC Kupu (pandam Konferencijskoj ligi u nogometu).

U polufinalu pobijeđen je drugi predstavnik Hravtske, Osijek rezultatom 7:1 (3577:3421) pa je plasmanom u finale, Mertojak osigurao, po deseti put uzastopno, nastup u Ligi prvaka.

Bit će to peto finale na međunarodnim natjecanjima (Svjetski, Europa i NBC Kup), sva četiri prethodna sa ekipama iz Njemačke, sa skorom 3:1 za Mertojak.

Protivnik u finalu, koje je na rasporedu u subotu, sa početkom u 13,00 bit će im VfB Hallgergmoos (pobjedili su drugog njemačkog predstavnika, Olympiu Morfelden sa 5:3), ekipa dobro poznata Bojanu Vlakevskom, koji je upravo od njih prešao u Mertojak.

Bit će to svakako zahtjevan meč, no Mertojak ima velike izglede da ponovo u Apatinu po drugi put osvoji pobjednički NBC pehar.

Stigla je i ekspedicija sa Mertojaka, Antiteatar je odmah podigao atmosferu, tri sata neprekidnog navijanja, no ne bojte se, pjesma i samo ljubav prema svom klubu, način je njihovog navijanja. Ovakve navijače iz Splita svi rado dočekuju.

Pored Mertojaka u finale plasirao se i Zadar u Europa kupu, te kod žena Zagreb u NBC kupu.

Pojedinačni rezultati Mertojak-Osijek:

D.Dimitrovski-M.Musanić 1:0(647:582)

N.Muše-M.Tutnjević 1:0(601:579)

I.Tutić-G.Pofuk 1:0(630:538)

B.Vlakevski-I.Bartulović 1:0(634:593)

D.Prađeno/Lj.Budić-M.Tutnjević 1:0(551:525)

L.Požega-M.Tomić 0:1(514:604)