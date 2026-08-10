Kakva policijska potragama na cestama Zabiokovlju: Tražili ga zbog nasilja u obitelji, a onda je pobjegao! Ipak su ga uhitili, doznajemo detalje

Prava drama odvijala se proteklog tjedna na području Zabiokovlja kada je policija pokušala zaustaviti 46-godišnjaka za kojim se tragalo zbog sumnje na nasilje u obitelji.

Policajci su ga u četvrtak navečer uočili u Velikom Prologu dok je upravljao mopedom. Osim što je za njim već bila raspisana potraga, muškarac je vozio bez zaštitne kacige, a moped nije imao registarsku oznaku.

Policija mu je izdala naredbu da se zaustavi, no on ju je ignorirao. Nije reagirao ni na svjetlosne i zvučne signale policijskog vozila, već je nastavio vožnju.

Potraga je završila na području Dusine, gdje su ga policajci pronašli i uhitili. Kako bi spriječili novi pokušaj bijega, nad njim su uporabljena sredstva prisile, a moped mu je privremeno oduzet.

Muškarac je potom priveden u policijsku postaju, a zbog dva prekršaja povezana s nasiljem u obitelji odveden je na žurni postupak pred sud. Sud mu je odredio 14 dana zadržavanja, nakon čega je predan u zatvor.

No tu priča za njega ne završava

Policija je utvrdila da je 46-godišnjak mopedom upravljao prije nego što je stekao pravo na upravljanje, budući da mu je vozačka dozvola ranije ukinuta zbog čak 12 negativnih prekršajnih bodova.

Osim toga, vozio je bez kacige, neregistriranim i neosiguranim mopedom te se odbio zaustaviti na policijsku naredbu.

Zbog svega navedenog, nakon što izađe iz zatvora, protiv njega slijedi novo kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje čak pet teških prometnih prekršaja.