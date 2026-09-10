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Kakva nepravda, dijelove Splita dobro "natopilo", Trogir i Kaštela do ponoći ni kapi. Evo što nas očekuje do kraja tjedna

[FOTO] Jučer je bio 45. vrući dan bez prekida. Ipak, jak grmljavinski pljusak zahvatio je Split kasno navečer
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Munje iznad Split snimljene iz Kaštela

Kako smo ranije javili, iza 23 sata grmljavinski oblak se razvio iznad Kaštelanskog zaljeva te je kiša zahvatila Split. Gotovo da se radilo o "privatnom" splitskom oblaku koji nije donio kišu ni Trogiru, ni Kaštelima, Podstrani, ali su dijelovi Splita dobili pljusak do dva.

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Prema Crometeo mreži postaja u pola sata je od Brda do Splita 3 palo 17 litara kiše po kvadratnom metru što je su prve oborine nakon dugo vremena.

Prema zapadu i istoku količine se sve više smanjuju. Primjerice na Mejašima su pale 3 litre, Stobreču 6, Žrnovnici 2 litre kiše po kvadratno metru.

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Osvježilo je za 3 do 4 stupnja u odnosu na prošlu večer pa su temperature mahom od 21 do 23°C.

Kiše je prethodno bilo zapadnije od Šibenika, a do ponoći je najviše palo na Dugom otoku, 26 litara.

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Foto: HAK

Sredinom noći pljuskovi su zahvatili omiško zaleđe i dio nedavno opožarenog područja.

Bez obzira na večerašnju kišu, četvrtak donosi pretežno sunčano vrijeme uz umjereno i pojačano jugo. Ponovno će biti vrlo toplo, vruće i sparno, najviše dnevne temperature bit će od 29 do 34°C.

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Munje iznad Split snimljene iz Podstrane

Prava, ali prolazna promjena vremena očekuje nas u petak. Bit će promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a lokalno i jače grmljavinsko nevrijeme. Oborine će biti neravnomjerno raspoređene, ipak posvuda će ih biti te će se količine kretati većinom od 10 do 80 litara. Bit će malo svježije u odnosu na četvrtak, osobito za vrijeme pljuskova.

U subotu i nedjelju bit će djelomično sunčano i suho iz slabu do umjerenu buru. Noću i ujutro vrlo ugodno, danju većinom od 25 do 30°C.

Sunčano s burom bit će početkom sljedećeg tjedna, no temperature će danju ponegdje prelaziti vrućih 30°C.Ipak noći će biti neusporedivo ugodnije nego ovih dana.

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