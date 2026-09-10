Kakva nepravda, dijelove Splita dobro "natopilo", Trogir i Kaštela do ponoći ni kapi. Evo što nas očekuje do kraja tjedna

Kako smo ranije javili, iza 23 sata grmljavinski oblak se razvio iznad Kaštelanskog zaljeva te je kiša zahvatila Split. Gotovo da se radilo o "privatnom" splitskom oblaku koji nije donio kišu ni Trogiru, ni Kaštelima, Podstrani, ali su dijelovi Splita dobili pljusak do dva.

Prema Crometeo mreži postaja u pola sata je od Brda do Splita 3 palo 17 litara kiše po kvadratnom metru što je su prve oborine nakon dugo vremena.

Prema zapadu i istoku količine se sve više smanjuju. Primjerice na Mejašima su pale 3 litre, Stobreču 6, Žrnovnici 2 litre kiše po kvadratno metru.

Osvježilo je za 3 do 4 stupnja u odnosu na prošlu večer pa su temperature mahom od 21 do 23°C.

Kiše je prethodno bilo zapadnije od Šibenika, a do ponoći je najviše palo na Dugom otoku, 26 litara.

Sredinom noći pljuskovi su zahvatili omiško zaleđe i dio nedavno opožarenog područja.

Bez obzira na večerašnju kišu, četvrtak donosi pretežno sunčano vrijeme uz umjereno i pojačano jugo. Ponovno će biti vrlo toplo, vruće i sparno, najviše dnevne temperature bit će od 29 do 34°C.

Prava, ali prolazna promjena vremena očekuje nas u petak. Bit će promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a lokalno i jače grmljavinsko nevrijeme. Oborine će biti neravnomjerno raspoređene, ipak posvuda će ih biti te će se količine kretati većinom od 10 do 80 litara. Bit će malo svježije u odnosu na četvrtak, osobito za vrijeme pljuskova.

U subotu i nedjelju bit će djelomično sunčano i suho iz slabu do umjerenu buru. Noću i ujutro vrlo ugodno, danju većinom od 25 do 30°C.

Sunčano s burom bit će početkom sljedećeg tjedna, no temperature će danju ponegdje prelaziti vrućih 30°C.Ipak noći će biti neusporedivo ugodnije nego ovih dana.