Kakva nedjelja na Bačama! Na popularnoj splitskoj plaži prave 'Baywatch scene'. Pogledajte prizore

Legendarna utrka Bačetlon ni ove godine nije razočarala. Poseban pečat ovogodišnjem izdanju dao je Borko Prvan, utemeljitelj brojnih total sport događaja, koji je na svečarski način obilježio impresivnih 60 godina aktivnog bavljenja natjecateljskim sportom.

Na stazi koja se sastojala od tri kruga trčanja i plivanja unutar uvale, najbrži je bio Duje Šarić, koji je do cilja stigao s vremenom 29:30 minuta. Drugo mjesto osvojio je Toni Stipišić (30:17), dok je treći bio Mijo Bebić (30:24).

Favoriti utrke, Mogić i Latinović, ovaj put nisu opravdali očekivanja te su ostali bez plasmana na postolje. Težinu ovogodišnjeg izdanja najbolje potvrđuju sporiji rezultati kod svih natjecatelja, ponajprije zbog plime koja je značajno otežala dionice u moru. Ove godine u konkurenciji, nažalost, nije bilo žena.

Na startu se okupilo 19 bačetlonaca, koji su u jedinstvenom jutarnjem ozračju splitskih Bačvica još jednom pokazali što znači sportski duh i ljubav prema natjecanju.