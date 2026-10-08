Kakva je to velika investicija u Divuljama? U tijeku su intenzivni radovi na važnom uređaju

Na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Divuljama u tijeku su intenzivni radovi na velikoj nadogradnji. Riječ je o važnom dijelu druge faze projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela–Trogir, kojim se unapređuje sustav pročišćavanja otpadnih voda na ovom području.

U Divuljama se trenutačno provode radovi na nadogradnji postojećeg uređaja na drugi stupanj biološkog pročišćavanja otpadnih voda.

Riječ je o centralnom uređaju kapaciteta 100.000 ekvivalent stanovnika, koji je važan dio sustava odvodnje na području aglomeracije Kaštela–Trogir.

Što donosi nadogradnja?

Drugi stupanj pročišćavanja podrazumijeva biološku obradu otpadnih voda, kojom se dodatno uklanjaju organske onečišćujuće tvari prije ispuštanja pročišćene vode u okoliš.

Takav sustav omogućuje učinkovitije pročišćavanje u odnosu na osnovne postupke obrade te pridonosi boljoj zaštiti mora i okoliša.

Dio velikog projekta vrijednog više od 130 milijuna eura

Radovi u Divuljama dio su druge faze projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela–Trogir“, u okviru koje se realiziraju radovi ukupne vrijednosti 130,22 milijuna eura s PDV-om.

Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Kaštela, Trogira, Segeta, Slatina i Okruga, kao i nadogradnju uređaja u Divuljama te izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Čiovu.

Ukupni prihvatljivi troškovi druge faze iznose 119,2 milijuna eura, od čega je 81,9 milijuna eura osigurano kroz sufinanciranje Europske unije iz Programa „Konkurentnost i kohezija 2021.–2027.“.

Nadogradnja uređaja u Divuljama važan je korak prema učinkovitijem pročišćavanju otpadnih voda i dugoročnoj zaštiti mora na području Kaštela i Trogira.