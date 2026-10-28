Kakva drama u Varaždinu! Gol u 120. minuti odveo utakmicu na penale, Varaždin izborio četvrtfinale Kupa

Nogometaši Varaždina izborili su plasman u četvrtfinale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa nakon prave drame protiv zagrebačke Lokomotive. U susretu osmine finala, odigranom u srijedu na Gradskom stadionu u Varaždinu, pobjednik je odlučen tek nakon izvođenja jedanaesteraca. Nakon 90 minuta igre mreže su mirovale, a prava uzbuđenja uslijedila su u produžecima. Lokomotiva je povela u 94. minuti pogotkom Iurija Tavaresa, čime je zagrebačka momčad stigla nadomak plasmana među osam najboljih.

Ipak, Varaždinci nisu odustajali. Kada se već činilo da će Lokomotiva izboriti prolazak, u 120. minuti pogodio je Leon Belcar i poravnao rezultat na 1:1, čime je susret odveo u raspucavanje s bijele točke. U izvođenju jedanaesteraca uspješniji su bili domaćini, koji su realizirali svih pet pokušaja, dok su nogometaši Lokomotive zabili četiri. Varaždin je tako ukupnim rezultatom 6:5 izborio prolazak u četvrtfinale, a Lokomotiva se oprostila od natjecanja.

Varaždin se tako pridružio Dinamu i Rijeci, koji su ranije osigurali plasman među osam najboljih momčadi Hrvatskog kupa. Među klubovima koji tek trebaju odigrati susrete osmine finala nalazi se i Hajduk, koji će početkom prosinca gostovati kod Slavonije iz Požege.

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