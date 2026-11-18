Drugog dana MEVZA turnira, kojem je domaćin ŽOK Ribola Kaštela, gledatelji u Gradskoj dvorani Sokolana svjedočili su utakmici koja je ponudila sve ono zbog čega je odbojka toliko uzbudljiva – sjajne poteze, rezultatske preokrete, neizvjesnost, emocije i dramatičnu završnicu.

A počelo je potpuno drukčije od onoga što je konačni rezultat mogao nagovijestiti!

Odbojkašice Herceg Novog od samog su početka nametnule svoj ritam. Sigurnom i uvjerljivom igrom osvojile su prvi set rezultatom 25:17, a u drugom bile još dominantnije, prepustivši suparnicama samo 12 poena. Nakon vodstva 2:0 činilo se da je pitanje pobjednika praktički riješeno.

No, tada je započeo veliki povratak Budućnosti!

Podgoričanke se nisu predavale. Umjesto pada nakon dva uvjerljivo izgubljena seta, pokazale su karakter, borbenost i vjeru u vlastite mogućnosti. U trećem setu zaigrale su odlučnije, preuzele inicijativu i pobjedom 25:19 vratile neizvjesnost u susret.

Bio je to trenutak koji je potpuno promijenio tijek utakmice.

Budućnost je nastavila u istom ritmu i u četvrtom setu. Herceg Novi pokušavao je vratiti sigurnost iz prva dva seta, ali Podgoričanke više nisu dopuštale povratak na početni scenarij. Rezultatom 25:18 izjednačile su na 2:2 i izborile odlučujući peti set.

A onda – prava odbojkaška drama za pamćenje!

Tie-break je donio vrhunac večeri. Herceg Novi imao je veliku prednost i činilo se da će ipak uspjeti zaustaviti nalet Budućnosti. Međutim, upravo kada je izgledalo da je pobjeda nadohvat ruke, dogodio se novi, gotovo nevjerojatan preokret.

Odbojkašice Budućnosti još su jednom pokazale iznimnu mentalnu snagu. U najvažnijim trenucima utakmice uspjele su nadoknaditi zaostatak, izboriti dramatičnu završnicu i na kraju slaviti rezultatom 16:14!

Uslijedilo je veliko slavlje podgoričke ekipe, koja je nakon dva potpuno različita dijela utakmice uspjela ostvariti pobjedu koja će se zasigurno dugo pamtiti.

Trener Herceg Novog: „Trenutačno nemam objašnjenje za ovakav pad”

Trener Herceg Novog Pavle nakon utakmice nije skrivao razočaranje. Istaknuo je kako mu je teško objasniti što se dogodilo njegovoj ekipi nakon dva izvrsno odigrana seta, a posebno nakon velike prednosti u odlučujućem petom setu.

Naglasio je kako je takav pad igre ispod njegovih očekivanja te da trenutačno ni sam nema pravo objašnjenje za ono što se dogodilo.

Pritom nije bježao od odgovornosti, istaknuvši da će zajedno s igračicama morati detaljno analizirati utakmicu, pronaći razloge takvih oscilacija i učiniti sve kako se slične situacije više ne bi ponavljale.

Trener Budućnosti: Vjera u ekipu i kada nije išlo

S druge strane, trener Budućnosti Luka čestitao je svojim igračicama na velikoj pobjedi.

Priznao je da njegova ekipa nije dobro otvorila utakmicu te da je tijekom prva dva seta tražila svoju igru. Međutim, nakon toga uspjela se stabilizirati, podignuti razinu izvedbe i potpuno promijeniti odnos snaga na terenu.

Posebnu vrijednost ovoj pobjedi daje činjenica da Budućnost nije odustala ni nakon uvjerljivog zaostatka od dva seta, ali ni u trenucima kada se činilo da je Herceg Novi nadomak pobjede u tie-breaku.

MEVZA u Kaštelima pokazala svu ljepotu odbojke

Utakmica Herceg Novog i Budućnosti bila je najbolja moguća potvrda koliko uzbudljiva i nepredvidiva može biti odbojka.

Od uvjerljivih 2:0 za Herceg Novi, preko povratka Budućnosti, pa sve do završnih 16:14 u petom setu – ova je utakmica imala sve elemente pravog sportskog spektakla.

I dok će Herceg Novi dugo žaliti za propuštenom prilikom, Budućnost će iz Kaštela ponijeti pobjedu koja vrijedi mnogo više od samog rezultata – pobjedu karaktera, zajedništva i nevjerojatne upornosti.

ŽOK Ribola Kaštela, kao domaćin MEVZA turnira, još je jednom ugostio vrhunsku međunarodnu odbojku, a Sokolana je ove večeri bila pozornica jednog od onih susreta zbog kojih se sport voli.

Jer u odbojci ništa nije gotovo dok ne padne posljednja lopta!

OK HERCEG NOVI – OK BUDUĆNOST 2:3

Setovi: 25:17, 25:12, 19:25, 18:25, 14:16

Trajanje igre: 106 minuta.