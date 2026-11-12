KAKVA BORBA, KAKAV TRIJUMF! Ante Verunica srušio dvostrukog svjetskog prvaka koji mu je dvaput uzeo zlato! Sada ide po naslov prvaka Europe

Kakva sportska priča, kakva pobjeda! Hrvatski kickboksač Ante Verunica, član zadarskog Kickboxing kluba Pretorian, izborio je finale Europskog prvenstva koje se održava u Skoplju u Sjevernoj Makedoniji. U polufinalnoj borbi discipline low kick, u kategoriji iznad 91 kilograma, svladao je jednog od svojih najvećih sportskih suparnika, turskog reprezentativca Kadira Yildirima, dvostrukog svjetskog prvaka.

Ova pobjeda ima posebno značenje. Naime, riječ je o borcu koji je Verunici čak dvaput stao na put do najvećeg svjetskog odličja. Hrvatski reprezentativac sada mu je uzvratio na velikoj europskoj pozornici i osigurao najmanje srebrnu medalju. No, nakon ovakvog trijumfa jasno je da su ambicije još veće.

Dvaput ga je zaustavio u svjetskom finalu. Sada je stigao veliki uzvrat!

Sportska priča koja povezuje Verunicu i Yildirima traje već godinama. Njihov prvi veliki finalni obračun dogodio se 2023. godine na Svjetskom prvenstvu u Portugalu, kada je hrvatski borac nakon tri pobjede stigao do borbe za naslov svjetskog prvaka.

U iznimno izjednačenom finalu slavio je Turčin. Verunica je tada osvojio srebro, a nakon borbe priznao kako je u drugoj rundi uspio preokrenuti rezultat, ali nije izdržao do kraja. Zlatna medalja izmaknula mu je za vrlo malu bodovnu razliku.

Dvije godine poslije, na Svjetskom prvenstvu 2025. u Abu Dhabiju, dogodio se gotovo nevjerojatan rasplet. Verunica je ponovno nizao pobjede, ponovno stigao do velikog finala i ponovno se našao nasuprot istom protivniku. I drugi je put slavio Yildirim, a hrvatskom borcu pripalo je novo svjetsko srebro.

Zato današnji polufinalni susret u Skoplju nije bio samo još jedna borba za plasman u finale. Bio je to novi okršaj dvojice vrhunskih teškaša, ali i prilika da Verunica napokon pobijedi čovjeka koji ga je dvaput zaustavio na posljednjoj prepreci do svjetskog zlata.

Ovoga puta pobjednik je bio Ante Verunica!

Zadarski interventni policajac među najboljim borcima svijeta

Osim po sportskim uspjesima, Ante Verunica poznat je i po svojem profesionalnom pozivu. Riječ je o policijskom službeniku Interventne jedinice policije Policijske uprave zadarske, koji zahtjevan posao uspješno usklađuje s vrhunskim sportom.

Iza njega su godine treninga, odricanja i nastupa na najvećim međunarodnim natjecanjima. Još je 2016. godine osvojio europsko srebro, a potom su uslijedile i medalje sa svjetskih prvenstava.

Važnu ulogu u njegovim uspjesima ima i dugogodišnji trener Mentor Topali iz KBK-a Pretorian. Njihova suradnja donijela je niz velikih rezultata, a sada su stigli pred priliku za još jedan značajan uspjeh hrvatskog kickboxinga.

Još samo jedna borba do europskog zlata!

Pobjedom nad Yildirimom Verunica je napravio veliki korak prema ostvarenju svojeg sportskog sna. Plasmanom u finale osigurao je najmanje naslov europskog viceprvaka, no borac koji je uspio pobijediti dvostrukog svjetskog prvaka zasigurno se neće zadovoljiti samo sudjelovanjem u završnoj borbi.

U finalu će ga čekati pobjednik polufinalnog susreta između Srbina Jovana Popovića i Crnogorca Viktora Đukića.

Bez obzira na konačan ishod, Verunica je već ostvario rezultat vrijedan velikog poštovanja. Nakon dva svjetska srebra i dvaju poraza od istog protivnika u borbama za zlato, u Skoplju je ispisao novo poglavlje svoje sportske priče.

Čestitke Anti Verunici i njegovu treneru Mentoru Topaliju! Hrvatska ima još jednu veliku medalju, a sada svi navijamo za onu najsjajniju. Ante, po zlato!