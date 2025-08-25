Kakva bahatost! Tip je strankinjama vožnju od Splita do Trogira naplatio 634 eura. Snimka kruži društvenim mrežama

Na društvenim mrežama posljednjih dana masovno se dijeli video koji je izazvao ogorčenje javnosti. Na snimci se vidi kako taksist iz Splita turistkinjama za vožnju od Splita do Trogira naplaćuje nevjerojatnih 643 eura.

Kako se može čuti iz razgovora putnica i vozača, taksist je strankinje uvjeravao da je cijena kilometra čak 20 eura, a uz to im je ponudio mogućnost plaćanja gotovinom ili karticama. Šokirane turistkinje, dok su skupljale svoje stvari, u nevjerici su promatrale što se događa. Osim toga, vozač im je dao papir njegove licence, ali su turistkinje govorile da ne mogu prepoznati što piše jer je znaju čitati hrvatski jezik.

Bezobrazluk na vrhuncu

Snimka je ubrzo postala viralna i izazvala val reakcija. Podsjetimo, od ranije je poznato da Splićani, ali i brojni Dalmatinci oštro osuđuju ovakvu praksu, upozoravajući da pojedinačni slučajevi pohlepe bacaju loše svjetlo na cijelu turističku ponudu Splita i Dalmacije.

Vožnja od Splita do Trogira, duga otprilike 27 kilometara, uobičajeno stoji višestruko manje od iznosa koji je naplatio nesavjesni vozač. Ovaj slučaj ponovno je otvorio raspravu o regulaciji taksi prijevoza i zaštiti turista od prevara tijekom turističke sezone.