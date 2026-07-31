Kako vrhunski chefovi pripremaju pašticadu, brudet i crni rižot? Sada to možete isprobati i kod kuće

Odgovore na ta pitanja donosi Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje, nacionalni projekt koji je Mastercard pokrenuo s ciljem očuvanja, razvoja i međunarodne promocije hrvatske gastronomske baštine. Riječ je o petogodišnjoj inicijativi koja će, regiju po regiju, okupiti vodeće hrvatske chefove, gastronomske stručnjake i institucije kako bi prvi put sustavno definirali jela koja predstavljaju hrvatski kulinarski identitet te stvorili Manifest hrvatske kuhinje - zbirku receptura najvažnijih tradicionalnih jela.

Projekt se provodi uz institucionalnu podršku Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske gospodarske komore, s ciljem da gastronomija postane jedan od ključnih alata za razvoj održivog, cjelogodišnjeg turizma i snažnije međunarodno pozicioniranje Hrvatske kao autentične gastronomske destinacije. U budućnosti bi rezultati projekta trebali biti vrijedan alat i za turističke zajednice te međunarodnu promociju hrvatske gastronomije.

Prvo poglavlje projekta posvećeno je Dalmaciji. Tijekom višemjesečnog rada stručna radna skupina analizirala je brojne tradicionalne recepture, regionalne razlike i kulinarske prakse kako bi definirala zajedničke elemente koji šest dalmatinskih klasika čine autentičnim te su iz toga nastali standardizirani recepti za pašticadu s njokima, brudet, crni rižot, riblju juhu, ribu na gradele s blitvom i mariniranu ribu (savur).

Na njima su radili chefovi Marin Medak, ujedno voditelj stručne radne skupine projekta, Hrvoje Zirojević, Braco Sanjin, Vjeko Bašić i Marijo Curić, uz gastronomske savjetnike Radovana Marčića i Dina Galvagna. Njihov zadatak nije bio odabrati „jedinu ispravnu“ verziju pojedinog jela, nego utvrditi što ga čini autentičnim, od ključnih namirnica i tehnika pripreme do postupaka koji su se desetljećima prenosili kroz obitelji i lokalne zajednice.

Projekt pritom nije usmjeren samo na dokumentiranje recepata. Svake godine obrađivat će jednu hrvatsku regiju, organizirati stručne masterclass radionice za mlade chefove, razvijati edukativne sadržaje te stvarati video materijale i digitalnu bazu znanja koja će hrvatsku kuhinju približiti profesionalcima, turistima i široj javnosti. Nakon završetka projekta Hrvatska će prvi put imati objedinjeni manifest s najmanje 25 reprezentativnih jela iz svih regija zemlje.

Važnost ovakvog projekta potvrđuju i istraživanja. Mastercardovo istraživanje provedeno na pet europskih tržišta pokazalo je da je više od polovice stranih gostiju spremno platiti više za autentično gastronomsko iskustvo, dok čak 56 posto ispitanika podržava stvaranje nacionalne kulinarske karte koja bi istaknula tradicionalna jela i priče koje stoje iza njih.

Prvi rezultati projekta već su dostupni javnosti. Korisnici Mastercard kartica na platformi priceless.com/uplift mogu besplatno preuzeti svih šest recepata te pogledati video pripreme u kojima chef Marin Medak korak po korak prikazuje kako nastaju dalmatinski klasici.

Time projekt Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje čini prvi konkretan korak prema stvaranju zajedničke baze znanja o hrvatskoj gastronomiji, one koja ne briše regionalne različitosti, nego ih prepoznaje, dokumentira i čuva za buduće generacije.