Kako uključiti bebu u uskrsni ručak?

Uskršnji stol za mnoge od nas nosi posebne uspomene – mirise kuhanih jaja, svježeg kruha i obiteljska okupljanja. No, iako ga često doživljavamo kao "stol za velike", upravo su blagdani idealna prilika da u njega uključimo i bebu.

Ne zato što mora jesti sve, već zato što je hranjenje puno više od hrane – to je iskustvo, zajedništvo i učenje kroz promatranje. Upravo za stolom beba upoznaje obiteljske rituale i razvija osjećaj pripadnosti. Dobra vijest? Ne trebate kuhati posebno za bebu. Uz male prilagodbe, većina tradicionalnih uskrsnih namirnica može biti dio i bebinog obroka. Kako servirati uskršnje namirnice saznali smo od tima najprodavanije knjige o dohrani beba - Beba Za Stolom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Koju hranu s uskršnjeg stola je potrebno prilagoditi za bebe i na koji način:

Šunka (prigodno i u malim količinama)

Šunka nije svakodnevna namirnica u dohrani, ali se može ponuditi u posebnim prilikama poput Uskrsa – uz pažljiv odabir i pripremu.

Na što pripaziti:

Sol: birati manje slane varijante, ponuditi vrlo male količine

Obrada: prednost kuhanoj šunki; izbjegavati suhomesnato i dimljeno

Sastav: što kraći popis sastojaka, bez aditiva i konzervansa

Tekstura: mekana i lako žvakljiva

Svježi sir i vrhnje

Mogu biti vrijedan dio prehrane – izvor proteina, masti i kalcija.

Birati:

bez ili s vrlo malo soli

jednostavan sastav (mlijeko + kulture)

pasterizirane proizvode

Za bebu: pomiješati sir i vrhnje u kremastu teksturu.

Mladi luk

Može se uvoditi od početka dohrane.

6+ mjeseci: sitno nasjeckan (sirov ili kratko kuhan) u siru

9+ mjeseci: kuhan i narezan na male komade

Rotkvice

Zanimljiv, blago ljut okus – ali zahtijevaju prilagodbu.

6+ mjeseci: kuhane i zgnječene, umiješane u sir

9+ mjeseci: kuhane, narezane ili naribane

Jaja

Nutritivno vrijedna, ali i alergen.

6+ mjeseci: zgnječena s malo vrhnja ili jogurta

9+ mjeseci: narezana na komade veličine zalogaja

Francuska salata

Može biti prilagođena bebi uz jednostavnu izmjenu. Umjesto klasičnog preljeva: koristiti kombinaciju grčkog jogurta i 100 % soka od jabuke. U konačnici, cilj nije da beba pojede sve sa stola, nego da bude dio zajedničkog obroka. Upravo kroz takve trenutke razvija odnos prema hrani, ali i prema obitelji i zajedništvu koje blagdani donose.