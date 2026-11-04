Kako turizam učiniti dostupnim svima? U Splitu se održava važna međunarodna konferencija, u fokusu osobe s demencijom

Kako turističke destinacije učiniti pristupačnijima osobama koje žive s demencijom i kognitivnim teškoćama te omogućiti svima ravnopravno uživanje u putovanjima? Upravo će to biti jedna od glavnih tema završne konferencije europskog projekta ADRINCLUSIVE, koja će se održati u utorak, 10. studenoga 2026. godine, s početkom u 9 sati, u hotelu Radisson Blu Resort & Spa u Splitu. Konferenciju organiziraju Javna ustanova RERA S.D. i udruga Zdravi grad, u sklopu projekta sufinanciranog sredstvima Europske unije kroz program Interreg Italija – Hrvatska 2021. – 2027. Cilj je potaknuti razvoj uključivijeg i održivijeg turizma te stvoriti destinacije koje će biti prilagođene potrebama svih posjetitelja, uključujući osobe s demencijom i kognitivnim teškoćama.

Iskustva s pet pilot-odmora u Hrvatskoj i Italiji

Tijekom konferencije bit će predstavljeni rezultati projekta ADRINCLUSIVE, primjeri dobre prakse te iskustva s pet pilot-odmora provedenih u Hrvatskoj i Italiji. Riječ je o aktivnostima koje su pokazale na koje se načine turistička putovanja, sadržaji i usluge mogu prilagoditi osobama s kognitivnim teškoćama, ali i njihovim njegovateljima. Posebna pozornost bit će posvećena mogućnostima primjene stečenih iskustava u svakodnevnoj turističkoj praksi, od organizacije putovanja do prilagodbe sadržaja i edukacije zaposlenika u turističkom sektoru. Projekt nastoji pokazati kako pristupačnost u turizmu nije važna samo za osobe s određenim zdravstvenim teškoćama nego i za razvoj destinacija koje prepoznaju različite potrebe svojih gostiju.

U sklopu konferencije održat će se i panel-rasprava na kojoj će sudjelovati predstavnici lokalne samouprave, turističkih agencija, turističkih zajednica i akademske zajednice. Raspravljat će se o tome kako turističke destinacije mogu unaprijediti svoju pristupačnost, na koji način educirati turističke vodiče i druge djelatnike te kako razvijati nove usluge namijenjene osobama s demencijom i kognitivnim teškoćama. Naglasak će biti i na suradnji različitih sektora, budući da razvoj uključivog turizma zahtijeva zajedničko djelovanje turističkih djelatnika, institucija, stručnjaka i lokalne zajednice.

Sudjelovanje je besplatno, ali prijava je obvezna

Konferencija je namijenjena predstavnicima turističkog sektora, turističkim agencijama i vodičima, turističkim zajednicama, gradovima i općinama, stručnjacima, organizacijama civilnog društva te svim zainteresiranim građanima. Sudjelovanje je besplatno, uz obveznu prethodnu prijavu putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Javne ustanove RERA S.D., www.rera.hr. Program će se održavati na hrvatskom i talijanskom jeziku, uz osiguran simultani prijevod. Nakon službenog dijela predviđeno je druženje sudionika uz prigodni domjenak.

Više informacija o projektu ADRINCLUSIVE dostupno je na službenoj mrežnoj stranici projekta.